La histórica rivalidad entre Puerto Rico y Dominicana llega a Nueva York

El Citi Field acogerá el encuentro entre la selección dominicana y la puertorriqueña, este fin de semana ( FUENTE EXTERNA. )

En la ciudad de Nueva York este sábado 15 de noviembre, el Citi Field será el escenario del "ShowDown: RD vs PR", un duelo entre dos equipos profesionales de Puerto Rico y República Dominicana, que por primera vez se enfrentan en territorio continental de Estados Unidos en un formato tipo All-Star Game.

El evento, organizado por los Mets de Nueva York con el aval de Major League Baseball (MLB), la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de República Dominicana (FENAPEPRO), ha generado gran expectativa y las entradas siguen disponibles en: https://www.mlb.com/es/mets/tickets/specials/rd-pr

Integrantes de RD

Dirigido por Carlos Gómez, el conjunto quisqueyano combina en su roster experiencia, potencia y explosividad. En el cuadro interior figuran Aderlin Rodríguez, Robinson Canó, (quien será homenajeado por FENAPEPRO), Gustavo Núñez, Hanser Alberto, Cristian Adames y Ángel Genao.

En los jardines estarán Gilberto Celestino, Sócrates Brito, Emmanuel Rodríguez, Junior Lake y Emilio Bonifacio, con Mel Rojas Jr. como bateador designado.

Los receptores serán Jhon Núñez, Webster Rivas y Geraldi Díaz. El cuerpo de lanzadores contará con César Valdez, Roldy Muñoz, Raúl Brito, Huascar Ynoa, Michael Féliz, Phillips Valdez, Fernando Abad, Esmil Rogers, Ulises Joaquín, Jeffrey Yan, Richard Rodríguez y Jean Carlos Mejía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/afp2024020234hj9yhv1midresbaseballcaribbeandomnca-dcb40ffa.jpg El jugador de cuadro dominicano Robinson Canó, número 22, batea la pelota durante el partido de béisbol de la Serie del Caribe entre República Dominicana y Nicaragua en el LoanDepot Park de Miami, Florida, el 2 de febrero de 2024. (FOTO DE CHANDAN KHANNA / AFP)

Mientras que el cuerpo técnico estarán Héctor Borg, Alexis Candelario, Ray Willy Gómez, Willy Otáñez, Anderson Hernández, Teuris Olivares, Pedro López y Wilton Chávez, además del legendario Bartolo Colón como coach invitado.

Reconocimiento a Canó

El partido marcará el último juego profesional en suelo estadounidense de Robinson Canó.

Como homenaje a su laureada carrera, todos los jugadores dominicanos utilizarán el número 24, un símbolo inseparable del legado de quien es considerado uno de los peloteros caribeños más talentosos de su generación.

Combinado boricua

De su lado, Puerto Rico llegará bajo la dirección del histórico exjugador Carlos Delgado, quien además recibirá un homenaje especial por parte de la APPPR.

Todos los peloteros boricuas vestirán el número 21 en reconocimiento al legado del jugador que brilló precisamente en Queens.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/afp20151020063493458410v2midresleaguechampionshipkansascityroyalsvtoronto-492d675b.jpg El exjugador de los Toronto Blue Jays, Carlos Delgado, realiza el lanzamiento ceremonial previo al cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Toronto Blue Jays y los Kansas City Royals en el Rogers Center el 20 de octubre de 2015 en Toronto, Canadá. (TOM SZCZERBOWSKI/GETTY IMAGES/AFP)

Junto a él estará otro ícono del béisbol puertorriqueño, Carlos Beltrán, quien fungirá como coach honorario en su esperado retorno al terreno de los Mets, rodeado de veteranos como Wilfredo "Coco" Cordero, Stephen Morales, José "Cheo" Rosado, José "Cheo" Molina, Edwards Guzmán, Robinson Cancel y Andy González.

El roster puertorriqueño cuenta con figuras con experiencia en Grandes Ligas, juventud y versatilidad. Martín Maldonado encabezará el grupo de receptores, junto a Brian Navarreto y Roy Morales.

En el infield, nombres como Yariel González, Emmanuel Rivera, Vimael Machín, Luis Vázquez, Isan Díaz y Jack López. En los jardines estarán Rubén Castro, Nelson Velázquez, Bryan Torres, Johneswy Fargas, Danny Ortiz y Eddie Rosario.

El cuerpo de lanzadores contará con José de León, Ricardo Vélez, Osvaldo Berríos, Jorge López, José Espada, Yacksel Ríos, Luis Leroy Cruz, Jonathan Bermúdez, Adalberto Flores, Luis Quiñones y Andrew Marrero.

Los árbitros seleccionados son Felipe Tejeda, Junior Torres, Ángel Osorio y Kelvin Bultrón.

El Himno Nacional de la República Dominicana será interpretado por el popular merenguero Héctor Acosta "El Torito", mientras que "El Caballero de la Salsa", Gilberto Santa Rosa, entonará el Himno Nacional de Puerto Rico, y la cantante Chantelle pondrá su voz al Himno Nacional estadounidense.

La primera bola será lanzada por el empresario dominicano Santiago Matías "Alofoke". Mientras que la comunicadora dominicana Melissa Santos tendrá el honor de animar el ShowDown en el Citi Field.

Una fiesta cultural

Antes del primer lanzamiento, el Citi Field será el escenario de un pre-game party desde las 10:30 de la mañana, con música en vivo, gastronomía típica y actividades familiares.

Alex Cohen, propietaria de los Mets, ha expresado su interés por recibir este encuentro y por lo que significa para la cultura latina en Nueva York. "Queens estará vibrando ese día. ¡Espero que todos puedan acompañarnos y traer su orgullo latino!", expresó Cohen.