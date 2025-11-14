Los Tigres del Licey han sido blanqueados cinco veces más que el resto de la liga completa

El conjunto de los Tigres del Licey atraviesa uno de los tramos ofensivos más inconsistentes de la actual temporada invernal 2025-2026, convirtiéndose en el equipo que más veces ha sido dejado en blanco en lo que va del torneo.

El Licey ha sido blanqueado en cinco ocasiones, mientras que el resto de los equipos juntos solo ha sido blanqueado una vez. Las Estrellas Orientales, con una sola blanqueada, mientras que los Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao y Toros del Este no han sufrido blanqueadas hasta el momento.

Este desempeño ofensivo coincide con el pobre rendimiento colectivo al bate del conjunto azul, que a pesar de que tiene un promedio de bateo de .248, el tercer más alto del torneo. Sus números de poder dejan qué desear: .333 de slugging y .670 de OPS, solo mejor que los Gigantes del Cibao, que son el segundo equipo que menos carrera ha anotado.

En contraste, el cuerpo monticular ha mostrado números más respetables. El picheo del Licey registra una efectividad de 3.47, acumulada en 161 innings lanzados, mostrando cierta estabilidad desde la lomita. Sin embargo, el desequilibrio entre bateo y picheo ha impactado directamente en los resultados.

Hasta la fecha, los Tigres presentan récord de 8 victorias y 10 derrotas. Con el calendario aún avanzando y muchos partidos por disputarse , el Licey tendrá que ajustar rápidamente su ofensiva si quiere evitar seguir como el equipo más dominado por los lanzadores rivales en esta temporada.

Momento crítico

El momento más crítico del Licey en lo que va de temporada llegó con una cadena de seis derrotas consecutivas.

Durante esa seguidilla, el equipo apenas pudo producir carreras y volvió a mostrar la misma tendencia que lo ha llevado a ser el conjunto más blanqueado del torneo. La ofensiva nunca encontró ritmo, el promedio colectivo se desplomó y, aunque el picheo mantuvo juegos cerrados, no hubo respaldo al bate.