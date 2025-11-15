Dominicana derrotó a Puerto Rico en una fiesta caribeña en Nueva York

El equipo dominicano celebra luego del triunfo en el partido ante su homólogo de la Liga Profesional de Puerto Rico ( FUENTE EXTERNA )

Los dominicanos ganaron el partido en el terreno, 6-2, pero los miles de fanáticos puertorriqueños que también se desplazaron desde tempranas horas a darle calor a un Citi Field con una temperatura entre 6 y 8 grados Celsius igual gozaron.

A ritmo de 11 imparables y con un pitcheo y defensa oportuna, los quisqueyanos se llevaron la primera edición en suelo estadounidense de lo que promete ser un clásico en esta fecha. Ganó Huáscar Ynoa y perdió Yacsel Ríos.

Emmanuel Rodriguez fue elegido MVP, Jugador Más Valioso.

Una fiesta del caribe

Fue una fiesta caribeña en un otoño entre la Gran Manzana, una asistencia de 20,057 fanáticos con gorras, camisetas y banderas de Puerto Rico y República Dominicana, disfrutando de cada turno, de cada jugada y con mucha música.

Una vez Chantelle interpretó el himno nacional estadounidense, Gilberto Santarrosa el puertorriqueño y Héctor Acosta el dominicano fue momento de terminar las formalidades y dar lugar a otro episodio de la rivalidad dominico-boricua.

En el choque homenaje a Robinson Canó, el petromacorisano enseñó en el parque que fuera su casa entre 2019 y 2022 que todavía conserva habilidades con la defensa y su bate. Hubo expresiones culturales de ambos países y la pantalla principal presentó hasta un pedido de matrimonio.

Fue un partido donde el buen pitcheo y la defensa oportuna de ambas novenas se combinaron para mantenerlo en blanco en los primeros cinco episodios, aunque hubo amenazas de ambos lados.

Los boricuas llenaron las bases en el segundo ante César Valdez, pero Robinson Canó dio una muestra de que todavía conserva habilidades defensivas para mantener el cero.

Rubén Castro y Roy Morales pegaron de hit, Luis Vásquez falló con línea a tercera, Isan Díaz se ponchó, Martín Maldonado fue transferido y Bryan Torres sacó el rodado por la intermedia que terminó con la amenaza.

Los quisqueyanos también congestionaron los sacos, en el tercero, con sencillos de Cristhian Adames, Gustavo Núñez y boleto a Canó. Pero Aderlin Rodríguez se ponchó ante Andrew Marrero.

El operador de la pizarra pudo colocar carrera en la apertura del sexto duartiano. Aderlin Rodríguez recibió al nuevo lanzador Yacksel Ríos con doblete al jardín izquierdo, Mel Rojas Jr. lo movió hasta la tercera con rodado por la inicial y Sócrates Brito sacó elevado al izquierdo que permitió a Rodríguez anotar.

Luego, Emmanuel Rodríguez negoció base, Cristhian Adames disparó doblete para colocar hombres en posición de anotar y Webster Rivas sacó sencillo remolcador de dos al central que puso el juego 3-0.

En la apertura del séptimo subió a lanzar Jefry Yan por Dominicana. Johneshwy Fargas abrió con triple y el juego se detuvo para la salida de Canó.

El ex intermedista Luis Castillo llegó a segunda para sacarlo, luego de dos minutos de aplausos, muchas lágrimas del toletero y entró a sustituirlo el prospecto Ángel Genao, con símbolo de cambio generacional.

En la reanudación, Nelson Velásquez recibió base, Bryan Navarreto se ponchó y Ray Morales fue golpeado.

Luego, Jack López sacó un elevado detrás del campo corto que el jardinero izquierdo Emmanuel Rodríguez pidió y no pudo manejar, lo que permitió que entraran dos vueltas para colocar el choque 3-2 y volver a levantar s sus asientos a los boricuas.

Pero la cercanía duró poco puesto que los dirigidos por Carlos Gómez reaccionaron de inmediato. Ante Osvaldo Berríos, Sócrates Brito conectó imparable por el jardín derecho y Emmanuel Rodríguez le siguió con cuadrangular por el right, que celebró a lo grande y colocó el choque 5-2.

Faltaba más. En el noveno dominicano, Genao fue transferido y Junior Lake lo remolcó con doblete al central.