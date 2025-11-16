Juan Soto realiza la tradicional donación anual de los Mets en Boca Chica

Juan Soto (centro) encabezó la entrega de los útiles deportivos a las ligas. ( FUENTE EXTERNA. )

La Academia de los Mets de Nueva York volvió a realizar en el país su tradicional jornada de donación anual de equipos deportivos, pero en este 2025 la actividad incluyó la presencia inesperada de la superestrella dominicana Juan Soto, quien se unió al evento y compartió con decenas de jóvenes.

Soto asistió como gesto personal de apoyo al desarrollo de la juventud dominicana, y envió un mensaje a las comunidades: el compromiso con la niñez y el deporte es responsabilidad de todos, dentro y fuera del terreno de juego.

Vista de la actividad.

La donación, (en su quinta edición y cuarto año consecutivo) fue realizada por la Amazin´ Mets Foundation ybenefició este año a más de 40 ligas y equipos de béisbol y softball femenino de Santo Domingo, Boca Chica, Pedro Brand, Guerra, Los Alcarrizos, La Caleta y otras comunidades.

Juan Soto (centro), comparte con los jóvenes.

Historia de los donativos

Desde 2018, la fundación ha alcanzado a más de 12,000 jóvenes, entregando utilería completamente nueva a más de 800 equipos en República Dominicana, Puerto Rico, Florida y Nueva York.

Este año, la donación incluyó guantes, bates, pelotas, bultos, cascos protectores y equipos de catcher, asegurando condiciones óptimas para entrenamientos y competencias en categorías infantiles, juveniles y femeninas.

Soto dedicó tiempo a compartir con los atletas, firmó autógrafos, conversó con entrenadores y felicitó a los Mets por su compromiso social.

Juan Soto se dirige a los presentes en la actividad.

Los jóvenes beneficiados vivieron un día, completo dentro de la academia, que incluyó recorridos por las instalaciones de alto rendimiento, observaron un partido de la Liga Instruccional, clínicas técnicas impartidas por entrenadores y jugadores, entre muchas otras actividades.

Visión social

La actividad fue encabezada por Juan Henderson, director de Operaciones de la Academia Mets de Nueva York para América Latina y El Caribe, quien destacó la visión detrás de este programa:

"Nuestra responsabilidad social va más allá de formar atletas. Queremos contribuir a formar ciudadanos ejemplares, jóvenes con valores que impacten positivamente a sus comunidades. Cada donación, cada clínica y cada experiencia como la de hoy es una inversión directa en su futuro".

Los niños de las ligas favorecidas reciben la utilería que les fue entregada.

Entre las ligas favorecidas este año se encuentran:

Liga Deportiva Gocen, Los Discípulos, Hijos del Rey, Grey de Jehová, Los Trinitarios, Liga Ozoria, Estrella´s de Vianco, Ramón Matías Mella, Estrella´s de Los Frailes, Triunfadores con Jesús, Liga Deportiva Mendoza, Princesas de Banesto, Las Chicas de Boca Chica, Las Divas de Díaz, Esperanza de Caballona, Manny Castillo, Delfines de Caballona, Beliard, Boticario, Rafael Báez, Jhoel Marte, Félix Uribe, Portorreal, Vista Alegre, Susano Baseball Academy, Norma Díaz, Los Primos, Estrella´s de Juan Luis, Robinson de la Cruz, Liga Deportiva C&L, Rojas Jiménez, Academia Vasa RD, Delfines del Brisal, Los Caribes, Isabelita, Medina, Pérez, Otro Nivel Sports League, La Tribu, entre otras.

La Academia de los Mets de Nueva York reafirma así su compromiso con el país: seguir sembrando oportunidades, valores y esperanza en la juventud dominicana.

