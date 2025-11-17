Adael decide ante el Licey y las Águilas siguen en las nubes

Adael Amador, prospecto de los Rockies de Colorado, juega su primera temporada en la Lidom. ( ANEUDY TAVARES )

La pausa del Juego de Estrella no apagó la bien engrasada estructura de las Águilas, que se repuso en la décima entrada para conseguir un resultado que parecía tener bajo control.

En el primer choque con el Quisqueya abarrotado, Adael Amador pegó sencillo con las bases llenas en el décimo que rompió el empate y las cuyayas derrotaron al Licey 6-4.

Los dirigidos por Luis Urueta llegaron así a 15 victorias en la campaña con solo tres reveses. En tanto que los bengaleses cayeron a 8-11. La victoria fue para Jeurys Familia (1-0), perdió J.C. Mejía (0-1) y salvó Jonathan Hernández (1).

Las carreras

Los amarillos se adelantaron en el tercero al combinar triple de Ezequiel Durán con elevado de sacrificio al jardín derecho de J.C. Escarra.

La ventaja se amplió en el cuarto cuando Alberto Rodríguez disparó hit, Emmanuel Rodríguez le siguió con doblete y Jonatan Clase le siguió con batazo de dos alhomadillas que envió a sus compañeros al plato para el 3-0.

Sin embargo, los azules se acercaron al cierre del cuarto. Cristhian Adames sacó incogible por segunda y Luis Campusano sacudió cuadrangular por el prado izquierdo.

Pero las cuyayas hicieron otra vuelta en el séptimo gracias a sencillo de Ángel Genao, que fue movido a la antesala con doble de Leody Taveras y Durán lo remolcó con globo al izquierdo.

No todo estaba dicho. En el noveno azul, Cal Stevenson abrió con imparable al izquierdo, Ángel Ortiz le siguió con doble remolcador, entró a correr Omar de los Santos, Sergio Alcántara lo movió a tercera con rodado a la inicial y un lanzamiento desviado de Jeurys Familia dio espacio a la vuelta del empate.

En el décimo, Escarra comenzó en segunda, pero J.C. Mejía golpeó a Aderlin Rodríguez, luego hizo out a Steward Berroa con elevado de toque, dio pelotazo a Emmanuel Rodríguez para llenar las bases y ponchó a Raynel Delgado para lograr el segundo out. Pero Amador le conectó sencillo al derecho que llevó dos vueltas a la goma.