Beltrán encabeza los candidatos que regresan al Salón de la Fama; Hamels, Braun y Kemp debutan

Carlos Beltrán se quedó en la puerta del Salón de la Fama de Cooperstown en la elección del 2024. ( AFP )

Cole Hamels, Ryan Braun y Matt Kemp encabezan los 12 debutantes en la boleta para el Salón de la Fama del Béisbol revelada este lunes, mientras que Carlos Beltrán lidera a los 15 candidatos que regresan tras quedarse a 19 votos de la elección en la votación de 2025.

Howie Kendrick, Daniel Murphy y Rick Porcello también figuran entre los elegibles por primera vez, junto a Shin-Soo Choo, Edwin Encarnación, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis y Hunter Pence.

Beltrán se quedó corto

Beltrán obtuvo 277 de 394 votos (70.3%) en la votación de 2025, cuando Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner fueron elegidos.

Nueve veces convocado al Juego de Estrellas, Beltrán bateó .279 con 435 jonrones y 1,587 impulsadas en 17 temporadas con Kansas City (1999-2004), Houston (2004, 2017), los Mets de Nueva York (2005-11), San Francisco (2011), San Luis (2012-13), los Yankees de Nueva York (2014-16) y Texas (2016).

En su primera aparición en la boleta en 2023 recibió 46.5% del apoyo, cifra que subió a 57.1% en su segundo año.

Beltrán fue el único jugador mencionado por nombre en el informe del comisionado Rob Manfred de 2020, que concluyó que los Astros usaron tecnología de manera ilegal para robar señas durante su coronación en la Serie Mundial de 2017 y nuevamente en 2018.

Tres días después de hacerse público el informe, los Mets anunciaron que Beltrán dejaba el cargo de mánager, apenas dos meses y medio después de ser contratado.

Los que regresan

Entre los demás candidatos que regresan figuran estrellas vinculadas al uso de esteroides como Alex Rodríguez (146 votos, 37.1%) y Manny Ramírez (135, 34.3%), además de Andruw Jones (261, 66.2%), Chase Utley (157, 39.8%), Andy Pettitte (110, 27.9%), Félix Hernández (81, 20.6%), Bobby Abreu (77, 19.5%), Jimmy Rollins (71, 18%), Omar Vizquel (70, 17.8%), Dustin Pedroia (47, 11.9%), Mark Buehrle (45, 11.4%), Francisco Rodríguez (40, 10.2%), David Wright (32, 8.1%) y Torii Hunter (20, 5.1%).

Pettitte aparece por octava vez en la boleta después de duplicar su apoyo desde el 13.5% obtenido en 2024. Un jugador puede mantenerse en la boleta hasta un máximo de 10 años. Los miembros de la BBWAA con 10 o más años consecutivos de membresía son elegibles para votar.

Las boletas deben enviarse por correo antes del 31 de diciembre, y los resultados se anunciarán el 20 de enero.

Los elegidos serán exaltados el 26 de julio junto a quienes resulten seleccionados el 7 de diciembre por el comité de la era contemporánea, que evaluará a ocho figuras cuyas mayores contribuciones ocurrieron desde 1980.

Hamels, cuatro veces All-Star, tuvo marca de 163-122 con efectividad de 3.43 para Filadelfia (2006-15), Texas (2015-18), los Cachorros (2018-19) y Atlanta (2020).

Lanzó un juego sin hit con los Filis el 25 de julio de 2015 ante los Cachorros y fue MVP tanto de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional como de la Serie Mundial de 2008.

Braun, Jugador Más Valioso en 2011 y seis veces All-Star, bateó .296 con 352 jonrones y 1,154 empujadas para Milwaukee entre 2007 y 2020.

Fue suspendido por los últimos 65 juegos de 2013 por violaciones al programa antidopaje y al convenio laboral. Su suspensión de 50 juegos en 2011 fue revocada al cuestionarse la cadena de custodia de la muestra de orina.

Kemp, tres veces All-Star, bateó .284 con 287 cuadrangulares y 1,031 impulsadas para los Dodgers de Los Ángeles (2006-14, 2018), San Diego (2015-16), Atlanta (2016-17), Cincinnati (2019) y Colorado (2020).

Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly y Dale Murphy están siendo evaluados por el comité de la era contemporánea, junto a Carlos Delgado, Jeff Kent, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela.