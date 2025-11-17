Lanzador de los Toros del Este Antonio Jiménez involucrado en accidente que deja a tres muertos

Antonio Jiménez es un lanzador de los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador de los Toros del Este sufrió un accidente la madrugada de este lunes en el que fallecieron tres personas, según reportes.

El pitcher romanense se encuentra en condiciones estables según se informó a Diario Libre.

Imágenes que circulan en la red, alegadamente vinculadas al hecho, muestras los tres cuerpos en el pavimento y un vehículo todo terreno desfigurado en su parte frontal.

Jiménez ha lanzado dos tercios en esta temporada regular. Según los reportes pertenece a la organización de los G

Según informaciones el lanzador está fuera de peligro, al igual que su carrera, "aunque perderá mucho tiempo".