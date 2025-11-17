Se reactiva la pasión de la pelota esta noche con tres partidos tras la pausa del Juego de Estrellas

Las Águilas Cibaeñas dominan 3-1 la serie particular ante los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA )

La pelota dominicana se reactiva a partir de esta noche para retomar la intensidad donde la dejó antes de la pausa de tres días por el Juego de Estrellas.

El triunfo de los Gigantes de Cibao y los Tigres del Licey obligó a un remeneón en la parte de abajo de la tabla de posiciones. ¿Y arriba? continuó como desde el primer día, con unas Águilas Cibaeñas intratables y celosas de su primer lugar con su apetecible récord 14-3.

Esta noche, en la capital, los Tigres recibirán a las Águilas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:30 p.m.) en lo que será el quinto enfrentamiento entre estos archirrivales de la pelota otoño-invernal dominicana. Esa serie la dominan las Águilas 3-1, dos de esos triunfos por la vía de la blanqueada.

El equipo cibaeño es el más robusto en los dos lados: ofensiva y pitcheo. Tiene un diferencial de carreras de +28, el doble de los Leones del Escogido (segundo) con +14. Además tienen la segunda mejor efectividad de la liga (3.79).

Licey respiró mejor tras vencer a las Estrellas (6-2) el pasado jueves.

Mientras cinco equipos están en récord de .500 o por debajo, las Águilas es el único en doble dígitos en la columna de los ganados.

El ajustado triunfo de los Gigantes del Cibao el pasado 13 (3-2) sobre los Toros del Este forzó a un triple empate en la cuarta posición.

Esta noche los Gigantes enfrentan a las Estrellas Orientales (7:00 p.m.) en el Julián Javier y los Leones del Escogido viajan al Francisco Micheli para enfrentar (7:30 p.m.) a los Toros del Este.