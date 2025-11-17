×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Se reactiva la pasión de la pelota esta noche con tres partidos tras la pausa del Juego de Estrellas

Tigres reciben a las Águilas; Estrellas ante Gigantes y Leones frente a Toros

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Se reactiva la pasión de la pelota esta noche con tres partidos tras la pausa del Juego de Estrellas
Las Águilas Cibaeñas dominan 3-1 la serie particular ante los Tigres del Licey. (FUENTE EXTERNA)

La pelota dominicana se reactiva a partir de esta noche para retomar la intensidad donde la dejó antes de la pausa de tres días por el Juego de Estrellas.

El triunfo de los Gigantes de Cibao y los Tigres del Licey obligó a un remeneón en la parte de abajo de la tabla de posiciones. ¿Y arriba? continuó como desde el primer día, con unas Águilas Cibaeñas intratables y celosas de su primer lugar con su apetecible récord 14-3.

Esta noche, en la capital, los Tigres recibirán a las Águilas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:30 p.m.) en lo que será el quinto enfrentamiento entre estos archirrivales de la pelota otoño-invernal dominicana. Esa serie la dominan las Águilas 3-1, dos de esos triunfos por la vía de la blanqueada.

El equipo cibaeño es el más robusto en los dos lados: ofensiva y pitcheo. Tiene un diferencial de carreras de +28, el doble de los Leones del Escogido (segundo) con +14. Además tienen la segunda mejor efectividad de la liga (3.79).

Licey respiró mejor tras vencer a las Estrellas (6-2) el pasado jueves.

Mientras cinco equipos están en récord de .500 o por debajo, las Águilas es el único en doble dígitos en la columna de los ganados.

El ajustado triunfo de los Gigantes del Cibao el pasado 13 (3-2) sobre los Toros del Este forzó a un triple empate en la cuarta posición.

Esta noche los Gigantes enfrentan a las Estrellas Orientales (7:00 p.m.) en el Julián Javier y los Leones del Escogido viajan al Francisco Micheli para enfrentar (7:30 p.m.) a los Toros del Este.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.