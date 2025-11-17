Edwin Encarnación: El único dominicano debutante en la boleta del Salón de la Fama 2026

Edwin Encarnación estará en la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown por primera vez en el 2026 ( AFP )

La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) reveló este lunes la lista de exjugadores que aparecerán en la boleta de selección para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown en julio de 2026.

Entre los 12 debutantes destaca el dominicano Edwin Encarnación, infielder y bateador designado, quien durante sus 16 temporadas en Grandes Ligas registró una línea ofensiva de .260/.350/.496, con 424 cuadrangulares, 1,261 remolcadas, 1,099 anotadas y 1,832 imparables en 1,960 partidos. Su WAR acumulado, según el portal Baseball-Reference, fue de 35.3.

Encarnación debutó con los Rojos de Cincinnati, pero no fue hasta 2012 cuando floreció como el cañonero temible que la MLB conocería en la década siguiente. Ese año conectó 42 jonrones con los Azulejos de Toronto, iniciando una impresionante racha de ocho temporadas consecutivas con al menos 30 cuadrangulares.

Durante ese período, ningún jugador conectó más batazos de cuatro esquinas que los 297 de Encarnación. Además, es uno de solo 18 peloteros en la Era del Comodín (desde 1995) con al menos ocho campañas de 30 jonrones o más. En ese lapso promedió .529 de slugging y tuvo un OPS+ de 138.

Tres veces convocado al Juego de Estrellas, el romanense disparó 42 vuelacercas en 2016, año en el que protagonizó uno de los batazos más memorables de su carrera: un jonrón decisivo de tres carreras en la 11.ª entrada del Juego del Comodín de la Liga Americana ante los Orioles de Baltimore.

Desde 2014, un total de 18 jugadores han sido electos en su primer año de elegibilidad.

La incógnita ahora es si alguno de los debutantes posee las credenciales para ser inmortalizado al primer intento. Junto a Encarnación aparecen Cole Hamels, Ryan Braun, Matt Kemp, Howie Kendrick, Daniel Murphy, Rick Porcello, Shin-Soo Choo, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis y Hunter Pence.

Algunos de ellos seguramente no alcanzarán el 5% mínimo requerido para permanecer en la boleta, pese a haber tenido carreras destacadas en Grandes Ligas.

Beltrán, a un paso de la inmortalidad

El boricua Carlos Beltrán, quien acumuló un 70.3% del apoyo en la votación de 2025, vuelve a intentar su ingreso tras una notable carrera de 17 temporadas marcada por nueve Juegos de Estrellas y 435 jonrones, pero también por la sombra del escándalo del robo de señas con los Astros.

Entre los candidatos que regresan también figuran nombres vinculados al uso de esteroides como Alex Rodríguez y Manny Ramírez, además de Andruw Jones, Chase Utley, Andy Pettitte, Félix Hernández, entre otros veteranos que buscan seguir sumando respaldo de los votantes.

Las boletas deberán enviarse antes del 31 de diciembre y los resultados serán anunciados el 20 de enero. Los elegidos serán exaltados el 26 de julio en Cooperstown.