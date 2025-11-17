Josh Naylor asegura su futuro en Seattle con un contrato de cinco años

Josh Naylor firmó un contrato de cinco años con los Marineros de Seattle. ( AFP )

Los Marineros de Seattle y el primera base Josh Naylor llegaron a un acuerdo para un contrato de cinco años, según confirmaron fuentes a ESPN, en una movida que consolida una de las prioridades absolutas de la franquicia en este mercado invernal, su ofensiva.

Naylor, de 28 años, impactó de inmediato tras ser adquirido en la fecha límite de cambios. Su producción con el madero, su defensa estable y su sorprendente agresividad en las bases reforzaron una posición históricamente frágil para Seattle, que este año ganó su primer título divisional desde 2001.

El acuerdo, pendiente de los resultados del examen físico, representa la primera firma de alto calibre en la temporada muerta.

El canadiense se integra a un núcleo sólido encabezado por Cal Raleigh, que terminó segundo en las votaciones para el MVP de la Liga Americana, la superestrella Julio Rodríguez; y una de las rotaciones más profundas del circuito.

El objetivo es claro: llevar a los Marineros a su primera Serie Mundial.

En 54 partidos con Seattle, Naylor registró una línea de .299/.341/.490 con nueve jonrones, 33 empujadas y un perfecto 19-19 en intentos de robo, convirtiéndose en el motor emocional del club. En la postemporada elevó su nivel aún más, bateando .340 con tres jonrones en 12 encuentros.

Sumando su tiempo con los Diamondbacks, cerró la campaña con promedio de .295, 20 cuadrangulares, 92 remolcadas y un WAR de 3.1, además de ubicarse entre los 20 bateadores con menor tasa de ponches en MLB, gracias a su combinación de agresividad y contacto.

Una de las curiosidades de su temporada fue su eficiencia en el corrido de bases: se estafó 30 cojines en 32 intentos pese a ubicarse apenas en el tercer percentil de velocidad de sprint en las Grandes Ligas. Su lectura de los lanzadores y un amplio "walking lead" lo convirtieron en una amenaza constante.

Selección del 2015

Seleccionado por los Marlins como la 12.ª escogencia del draft de 2015, Naylor suma 104 cuadrangulares, 435 impulsadas y cuatro apariciones en postemporada en siete campañas. Es el mayor de una destacada familia de peloteros: su hermano Bo es receptor de Cleveland y Myles es un prometedor antesalista en el sistema de Oakland.