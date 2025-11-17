Yarbrough llega a acuerdo para permanecer con los Yanquis

Ryan Yarbrough firmó contrato con los Yanquis de Nueva York ( AFP )

Los Yankees de Nueva York, en busca de profundidad para su rotación y su bullpen, alcanzaron un acuerdo para volver a firmar al versátil zurdo Ryan Yarbrough por un año, según confirmaron fuentes a ESPN este lunes.

El contrato, pendiente de que el jugador supere el examen físico, es por 2.5 millones de dólares, de acuerdo con lo reportado por Buster Olney de ESPN.

Yarbrough regresa a los Yankees después de firmar con el club un acuerdo de Grandes Ligas en el último día de los entrenamientos primaverales del pasado marzo.

Posteriormente registró una efectividad de 4.36 en 64 entradas, alternando entre la rotación y el bullpen con ocho aperturas y 11 relevos, antes de perderse más de dos meses por una distensión en el oblicuo.

Grandes ausencias

Por ahora, el veterano de ocho temporadas le ofrece a los Yankees un seguro para una rotación que comenzará la campaña sin Gerrit Cole, Carlos Rodón ni Clarke Schmidt.

Cole no está proyectado a regresar antes de mediados de mayo, mientras se recupera de una cirugía Tommy John. Rodón se perderá al menos las primeras semanas de la temporada tras someterse el mes pasado a una intervención en el codo izquierdo para retirar cuerpos sueltos y limar un espolón óseo.

Schmidt no recibirá el alta médica para volver de su cirugía Tommy John sino hasta la segunda mitad de la temporada, en el mejor de los casos.

"Esperamos que la salud acompañe temprano en la rotación, así como en febrero, marzo y abril, pero no puedes confiar en eso", dijo la semana pasada el gerente general Brian Cashman. "Así que, por supuesto, estaremos buscando cómo protegernos para no hundirnos temprano, porque nuestra rotación está comprometida desde el inicio. No vemos la hora de recuperar a esos muchachos —especialmente a Cole y Rodón—, pero sí, es un área en la que debemos enfocarnos".

Por el momento, Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil y Will Warren comenzarán la temporada en la rotación de los Yankees. El quinto puesto podría ser para Yarbrough.

Si el equipo añade otro abridor durante la temporada muerta o decide darle la oportunidad a un lanzador de su sistema de ligas menores, Yarbrough podría desempeñarse como relevista largo y segundo zurdo del bullpen junto a Tim Hill.

Fansided fue el primer medio en informar sobre el acuerdo entre Yarbrough y los Yankees.