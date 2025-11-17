De la Cruz y Guzmán jonronean, Celestino da cuatro hits en victoria de Toros sobre Leones

Bryan de la Cruz en el momento que conectó su cuadrangular de dos carreras para los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA. )

Un jonrón de dos carreras de Bryan de la Cruz, otro cuadrangular solitario de Denzer Guzmán y cuatro hits de Gilberto Celestino, motorizaron la ofensiva de los Toros del Este que vencieron 8-4 a los Leones del Escogido en partido escenificado en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

Los Toros estuvieron abajo en el marcador 2-1 en el primer tercio del juego y remontaron en la pizarra al anotar tres carreras en el quinto episodio para que los romanenses sigan sembrados en la segunda posición del torneo con marca de 10-9.

El Escogido (8-12) desciende al quinto puesto y el partido marcó el debut del jardinero de los Yankees de Nueva York, Jasson Domínguez, quien ligó un hit en cuatro turnos.

Ganó Chester Pimentel (2-0) y perdió Trevor Kelley (1-0).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-17-at-224330-7db80404.jpeg Denzer Guzmán pega jonrón solitario. (FUENTE EXTERNA.)

Las carreras

En jugada de selección en el infield, De la Cruz alcanza la inicial y Celestino se desprendió desde la tercera base para anotar la primera de los Toros y así ponerse en ventaja 1-0.

Erik González por los Leones trajo al plato a Gio Urshela con sencillo al jardín derecho para empatar las acciones en el tercer inning, y Héctor Rodríguez impulsó a Celestino para el que el Escogido diera vuelta al marcador 2-1.

Todavía en el montículo se encontraba el lanzador abridor de los rojos, Lael Lockhart, en la parte baja del tercero, cuando los taurinos fabricaron un ataque que inició con Celestino embasándose con sencillo y robándose la segunda base, para luego anotar el empate a dos carreras gracias a hit remolcador de Jared Oliva.

Un balk del relevista escarlata Kelley le permite anotar el 3-2 a favor de los romanenses a Ronaldo Hernández, que se había embasado con hit y alcanzó el tercer cojín gracias a un doble de Celestino.

Kelley puso a De la Cruz en conteo de 0-1 pero en el próximo lanzamiento, el jardinero de 28 años extendió sus brazos y envió la pelota al otro lado de la pared del jardín izquierdo para poner a los Toros en ventaja 5-2.

Guzmán pegó su jonrón solitario en el sexto para ampliar ventaja a 6-2, y Celestino impulsó otra para el 7-2. Los taurinos hicieron una más en el séptimo, y los Leones dos más en el octavo para redondear la pizarra final.

Por los Toros, De la Cruz de 4-1, 3 CE, 1 CA; Celestino de 5-4, 3 CA, 1 CA; Oliva de 5-2, Guzmán de 2-1, 1 CE, 1 CA, 2 BB.

Por los Leones, González de 3-3, 1 CE, 1 BB; Rodríguez de 4-2, 1 CE, 1 CA.

Este martes 18, el Escogido visita a las Estrellas Orientales, mientras que los Toros viajan a Santiago de los Caballeros para medirse a las Águilas Cibaeñas.