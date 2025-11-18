Ketel Marte, Ronny Mauricio y Ramón Hernández en el horizonte de los Tigres del Licey

El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, ofreció este lunes una panorámica completa sobre los movimientos del equipo y la integración progresiva de varias piezas importantes, tanto locales como de organizaciones de Grandes Ligas. Según adelantó, el club empezará a recibir refuerzos de impacto desde esta misma semana.

Vicente confirmó que Luis Campusano ya fue evaluado y se encuentra en el roster, ayer se vio en acción con un cuadrangular que impulsó al equipo.

En el plano local, Teoscar "Teo" Ruiz está listo para ver acción desde este martes, mientras que Ramón Hernández regresaría al terreno entre el miércoles y el viernes. "Son buenas noticias", afirmó Vicente.

Uno de los anuncios más esperados fue el de Ronny Mauricio, quien ya se encuentra en el país. El jugador se integrará formalmente en cinco o seis días, con miras a debutar a mediados o finales de mes, dependiendo de su preparación física. "Viene con tiempo y con planificación para hacerlo bien", destacó Vicente.

Otra llegada importante será la de Ketel Marte, quien estará en el país desde hoy. Su integración será inicial a nivel de entrenamientos, con miras a participar durante la temporada.

Sobre Miguel Andújar, Vicente explicó que el jugador "ya está bateando, viendo lanzadores y avanzando en su proceso", pero pidió realismo: Andújar se declaró agente libre y priorizará completar ese ciclo antes de incorporarse. Aun así, recordó que el jugador siempre ha sido abierto a jugar en invierno donde firme, si su contrato se lo permite.

Pitcheo

En cuanto al pitcheo, el gerente general anunció que Enyel de los Santos, un brazo élite para los innings finales, lanzará un live bullpen este miércoles. Desde ahí, estaría disponible la próxima semana, lo que reforzaría una de las áreas más sólidas del conjunto.

Con varios nombres claves en ruta de integración y otros en fases avanzadas de recuperación, el Licey afronta la siguiente etapa del campeonato con un panorama más sólido y optimista.