Equipos de MLB tienen hasta el 2 de enero para firmar al japonés Imai

Tatsuya Imai podrá firmar con un equipo de Grandes Ligas hasta el 2 de enero 2026. ( AFP )

El lanzador derecho Tatsuya Imai ingresará al sistema de “posting” de las Grandes Ligas y quedará disponible para negociar con cualquier equipo desde este miércoles hasta el 2 de enero.

Imai se suma así al antesalista de poder Munetaka Murakami, cuyo período de 45 días para firmar vence el 22 de diciembre.

Con 27 años, Imai viene de una de las mejores temporadas de su carrera en la Liga del Pacífico con los Seibu Lions, donde terminó con marca de 10-5, efectividad de 1.92 y 178 ponches en 163 2/3 entradas.

En sus ocho campañas con Seibu, el derecho acumula récord de 58-45, efectividad de 3.15 y 907 ponches en 963 2/3 episodios, además de tres convocatorias al Juego de Estrellas.

Entre sus actuaciones más destacadas de 2025 figura su participación en un juego sin hits combinado ante Fukuoka el 18 de abril, y los 17 ponches que recetó contra Yokohama el 17 de junio, superando el récord de franquicia que pertenecía a Daisuke Matsuzaka desde 2004.

Los equipos japoneses se benefician

Según el acuerdo de traspasos entre MLB y la NPB, la tarifa de “posting” para su firma sería del 20% de los primeros 25 millones de dólares de su contrato, incluyendo bonos y opciones alcanzadas.

El porcentaje baja a 17.5% para los siguientes 25 millones y a 15% para cualquier monto que exceda los 50 millones. Además, el equipo japonés recibiría un 15% adicional de los bonos logrados, aumentos salariales y opciones ejercidas.