Las Águilas extienden a seis su racha de triunfos al vencer a los Toros

Las Águilas Cibaeñas (16-3) se recuperaron de un déficit de tres carreras en la primera entrada para vencer a los Toros del Este (10-10) con marcador 13-6 al compás de 15 imparables, en partido celebrado en el estadio Cibao.

Leodys Taveras (1) y Alberto Rodríguez (3) conectaron sendos cuadrangulares para comandar el ataque cibaeño que ahora acumula 17 vuelacercas.

La ofensiva aguilucha sigue siendo la mejor de la liga, tuvo siete bateadores con hits múltiples en el encuentro y en sus primeros 19 partidos batean .285 colectivamente.

Las cuyayas tienen seis victorias al hilo y comandan la tabla de posiciones con una ventaja de 6.5 sobre el conjunto de La Romana que ocupa la segunda posición.

La victoria correspondió a Pedro Payano (1-0, 2.25 ERA) en labor de relevo de una entrada en la que otorgó una base por bolas y ponchó a un bateador y la derrota recayó sobre el abridor de los Toros, el importado Aaron Brooks (1-1, 0.64 ERA) que trabajó 2.2 entradas en las que permitió cuatro hits y cinco carreras inmerecidas, no otorgó bases y ponchó a dos bateadores.

Los más destacados

Por los Toros, Gilberto Celestino 3-3 1 CA 1 CE; Yairo Muñoz 5-3 H2 2 CA y Mario Peña 5-2.

Por las Águilas, Leody Taveras 6-2 H4 2 CA 2 CE; Alberto Rodríguez 4-2 H4 1 CA 3 CE y Angel Genao 3-3 2 CA 2 CE.

Como anotaron

Los Toros abrieron el marcador en la misma primera entrada con un rally de tres carreras, Jeimer Candelario conectó su tercer doble de la campaña y empujó a Gilberto Celestino. Sandber Pimentel pegó sencillo al jardín derecho y empujó a Jared Oliva y a Jeimer Candelario. (1era alta TE 3, AC por batear)

Las Águilas ripostaron en la parte de abajo de la tercera entrada con un ramillete de cinco carreras que fue coronado con un cuadrangular de tres carreras por el paredón del jardín central para colocar el marcador cinco por tres. (3era baja TE 3 AC 5)

Leody Taveras amplió la ventaja cibaeña en la parte de abajo de la cuarta entrada con un cuadrangular solitario. (4ta baja TE 3 AC 6)

Gilberto Celestino conectó elevado de sacrificio al jardín central para empujar a Yairo Muñoz. Bryan de la Cruz recibió base por bolas con las bases llenas para acercar a los Toros en el marcador. (6ta alta TE 5 AC 6)

Angel Genao pega sencillo al cuadro y empuja a Steward Berroa. Leody Taveras batea rodado de out a primera base y anota Raynel Delgado y J.C. Escarra pega sencillo al jardín izquierdo que empuja a Angel Genao. (6ta baja TE 5 AC 9)

Eloy Jiménez pegó sencillo al jardín central que empujó a Manuel Pena. (7ma alta TE 6 AC 9)

Angel Genao pegó sencillo al jardín izquierdo que empuja a Steward Berroa. Ezequiel Durán pegó sencillo al jardín central que empujó a Angel Genao y JC Escarra pegó triple empujador de Ezequiel Durán. (7ma baja TE 6 AC 13)

Próximos partidos

Los Tigres del Licey estarán visitando a los Leones del Escogido a partir de las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

estarán visitando a los a partir de las 7:15 de la noche en el Juan Marichal. Las Estrellas Orientales enfrentarán a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier a partir de las 7 de la noche.

enfrentarán a los en el a partir de las 7 de la noche. Los Toros del Este estarán recibiendo la visita de las Águilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli a partir de las 7:30 de la noche.