Lester y Tena conectan cuadrangulares en la victoria verde ante los Gigantes

Josh Lester conecta cuadrangular en el triunfo de las Estrellas Orientales sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas Orientales (10-12) vencieron con marcador 6-1 a los Gigantes del Cibao (7-11) en partido celebrado este lunes en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Josh Lester y José Tena conectaron sendos cuadrangulares para comandar la ofensiva verde, que se consolidó en la tercera posición de la tabla, el inicialista Lester la sacó en la tercera entrada y Tena hizo lo mismo en la quinta entrada.

El lanzador ganador fue el abridor Oscar de la Cruz quien trabajó cinco entradas completas permitiendo dos imparables , sin carreras y tres ponches, la derrota recayó sobre el abridor de los Gigantes, Daniel Mendgen, que perimitió seis imparables, dos carreras y ponchó a dos bateadores.

Los más destacados

Además de Lester y Tena se destacaron a la ofensiva por las Estrellas, Raimel Tapia con dos incohibles, y Robinson Cano, Angel Martínez, Ismael Munguia , Vidal Brujan y Rodolfo Durán un imparable cada uno.

Por los Gigantes del Cibao Leury García dos sencillos, y Deyvison de los Santos, Carlos Franco, Diego Hernández, Pablo Reyes, y Julio Carreras un hit por cabeza.

Como anotaron

Las Estrellas Orientales anotaron su primera carrera en la tercera entrada con cuadrangular solitario por el prado derecho de Josh Lester.

En la quinta entrada, las Estrellas anotaron la segunda carrera del partido con otro cuadrangular por el prado derecho sin compañero en circulación de Tena.

El conjunto oriental logró su tercera vuelta luego de dos out en la sexta entrada, Angel Martínez recibió pelotazo, Ismael Munguia ligó imparable al jardín izquierdo avanzando a tercera Martínez, quien anotó con un lanzamiento desviado a primera en intento de robo de Munguia.

La cuarta carrera verde fue anotada por Rodolfo Durán conectando imparable por la antesala tiro errático avanzando a segunda, y luego llegó a tercera por balk del lanzador, Raimel Tapia remolcó a Durán con imparable al center.

En la octava entrada las estrellas anotaron dos carreras luego de un out, Robinson Canó conectó hit por la antesala, Angel Martínez, y Junior Pérez recibieron boletos consecutivos, llenándose las bases, Canó anotó por wild pitch, y Vidal Bruján negoció transferencia anotando Martínez.

Los Gigantes anotaron una carrera en la novena entrada con imparable al central de Julio Carreras, Deivy Grullón negoció boleto y Diego Hernández remolcó a Carreras con inatrapable al jardín izquierdo.

Próximos partidos

Los Gigantes enfrentarán a los Tigres en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:35 de la noche.

enfrentarán a los en el Juan Marichal a partir de las 7:35 de la noche. Los Leones del Escogido estarán de visita en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a partir de las 7:30 de la noche.

estarán de visita en el estadio de a partir de las 7:30 de la noche. Los Toros del Este estarán enfrentando a las Aguilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago a las 7:30 de la noche.