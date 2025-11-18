×
MLB
MLB

Reporte: José Altuve es operado de un pie

Estará listo para el arranque de los campos entrenamientos

    Reporte: José Altuve es operado de un pie
    José Altuve jugó en la segunda base y el jardín izquierdo en la temporada 2025. (AFP)

    José Altuve se sometió a un procedimiento de drenaje de líquido en el pie derecho; la intervención se describe como "pequeña".

    El estelar jugador de los Astros de Houston se sometió este lunes a una pequeña intervención en el pie derecho y se espera que esté listo para los entrenamientos de primavera, según un reporte de MLB.com.

    Jugó en el jardín izquierdo en 2025

    Altuve, quien jugó tanto en la segunda base como en el jardín izquierdo la temporada pasada, se sometió a un drenaje de líquido por una lesión entre dos dedos del pie, indica el reporte.

    La lesión le había estado causando molestias durante las últimas dos semanas de la temporada.

    • El nueve veces All-Star, quien jugará su decimosexta temporada con los Astros, bateó .265 con 26 jonrones y 77 carreras impulsadas la temporada pasada.
