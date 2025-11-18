La madre de Tyler Skaggs tenía conocimiento de la adicción de su hijo

Debbie Hetman, madre del fallecido lanzador de los Angelinos, Tyler Skaggs, declaró este lunes que no sabe si su hijo llegó a informarle al equipo sobre su problema de adicción, pero aseguró que la organización jamás le preguntó nada relacionado con la salud o el comportamiento del jugador.

Hetman explicó que, de haberle consultado, habría dicho a los Angelinos que Skaggs desarrolló una adicción al Percocet tras la temporada de 2013. Según su testimonio, su hijo acudió a ella para pedir ayuda. Los Angelinos lo adquirieron vía cambio antes del inicio de la campaña 2014.

El equipo ha sostenido por años que no tenía conocimiento de los problemas de sustancias de Skaggs, un punto clave en la defensa del juicio civil por muerte por negligencia que ya entra en su sexta semana.

Los Angelinos argumentan que no son responsables del fallecimiento del lanzador y que la causa fue la decisión de Skaggs de mezclar alcohol y opioides, lo que derivó en una sobredosis accidental de fentanilo en un hotel de Texas en 2019.

La jornada del lunes tuvo un alto contenido emocional, con el testimonio tanto de Hetman como de Carli Skaggs, viuda del lanzador y demandante principal del caso.

Hetman relató cómo, luego de la temporada 2013 —cuando Skaggs aún pertenecía a los Diamondbacks—, su hijo les confesó a ella y al padrastro que era adicto al Percocet. A partir de ahí, la familia lo acompañó a consultas con médicos y un psiquiatra especializado en adicciones.

Se sometía a escrutinio

Contó también que su hijo se sometía a pruebas de drogas hasta el verano siguiente como parte del plan de tratamiento que ella supervisaba. Ya para entonces, Skaggs había sido cambiado a los Angelinos.

Según Hetman, Skaggs parecía haber recuperado estabilidad emocional tras aquella confesión, luciendo distinto al joven "ensimismado y perdido" que ella vio después de la campaña 2013. "Como padre, uno quiere asegurarse de que su hijo está encaminado, de que se está recuperando y no cae en el mismo patrón de consumo", declaró.

Hetman dijo haber hablado del asunto con el doctor Neal ElAttrache —quien operó a Skaggs del codo en 2014— para pedir que le recetaran analgésicos diferentes. Añadió que también comunicó la situación a los agentes del jugador y que conversó brevemente al respecto con su entonces novia, Carli.

Por su parte, Carli Skaggs aseguró que nunca indagó más sobre el tema ni con la familia ni con su futuro esposo.

Negaron saber sobre el consumo

Negó saber que él consumiera píldoras ilícitas antes de su muerte en 2019 y afirmó que las únicas drogas que le conocía eran marihuana y una ocasión en que ambos probaron éxtasis durante su luna de miel.

En uno de los momentos más incómodos del contrainterrogatorio, la defensa le preguntó si consideraba que su esposo necesitaba rehabilitación.

Carli respondió que no. También dijo que le parecía "fuera de carácter" que su esposo pidiera medicamentos a Eric Kay, exempleado del departamento de comunicaciones del equipo, poco después de que este saliera de rehabilitación en 2019.

Kay fue declarado culpable en 2022 por haberle proporcionado a Skaggs la píldora que causó su muerte y cumple una condena de 22 años en prisión. Varios jugadores testificaron en aquel juicio que Kay también les había ofrecido pastillas.

Entre lágrimas, Carli relató detalles de su relación con Skaggs, cómo recibió la noticia de su muerte y lo que han sido los últimos seis años. Recordó que el gerente general de los Angelinos, Billy Eppler, fue quien la llamó para informarle.

"No sé si llegué a escuchar las palabras ´ya no está´, pero lo supe", expresó. "Y de inmediato llamé a Debbie".

Describió esa llamada como "la peor que he hecho en mi vida". La familia viajó a Texas, donde Carli vio el cuerpo de su esposo en la oficina del forense.

"No quería verlo, pero necesitaba hacerlo para aceptar que era real, que realmente se había ido", dijo. "Estaba en una habitación fría y blanca, y el amor de mi vida, mi mejor amigo, estaba ahí, sin vida, en una camilla. Y había hablado con él apenas el día anterior".

Aun así, contó, quiso darle un último beso "aunque me daba miedo".

Seis años después, confesó que todavía se pregunta: "¿Esto de verdad pasó?". También habló de lo difícil que le resulta iniciar nuevas relaciones o ver a amigos formar familias, porque "es un recordatorio de lo que yo no tengo".

Reveló además que, en las últimas horas antes de la muerte de su propio padre el año pasado, lo acompañó mientras escuchaba en audífonos una grabación de una declaración relacionada con la muerte de Tyler.

"El juicio", concluyó, "ha consumido mi vida".