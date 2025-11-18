Peloteros dominicanos admiran generosidad de Roberto Rojas

Roberto Rojas comparte con Robinson Canó y Carlos Gómez en el marco del Showdown entre Puerto Rico y República Dominicana en el Citi FIeld de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario y deportista dominicano, Roberto Rojas, radicado en esta ciudad de Nueva York, desde hace décadas de años, recibió el aprecio y felicitaciones de varios peloteros profesionales, por su altruismo, generosidad y solidaridad, demostrando la convicción de ayudar sin esperar nada a cambio.

Rojas, que creó la Fundación Solución Nacional (SOLN) para servir internacionalmente recibió el cariño y el reconocimiento de los jugadores dominicanos que conformaron el equipo de las estrellas de Lidom que enfrentó a las estrellas de la Liga Profesional de Puerto Rico que se enfrentaron en el Citi Field de Queens.

El partido dedicado a Robinson Canó y el astro boricua Carlos Delgado fue ganado por las estrellas de Lidom 6-2 ante más de 20 fanáticos.

"Te felicito, porque tú demuestras un amor y apoyo hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados", le dijo Canó a Rojas.

Gómez también lo destacó

Carlos Gómez, ejecutivo de las Águilas Cibaeñas, quien fue el manager de la selección dominicana que jugó en Citi Field, destacó el corazón noble que posee Rojas.

"Su intención de verdad planifica y reflexiona de manera estratégica sobre como y quienes pueden ayudar de la mejor manera, siga así, que lo está haciendo muy bien, Dios le bendiga", le manifestó Gómez.

Otros halagos de admiración por su apoyo a los necesitados, legado y ejemplo, lo recibió de figuras como Hanser Alberto y Gustavo Núñez.

Pero, además, Rojas, recibió elogios del legendario ex lanzador Bartolo Colón, quien será exaltado el 28 de noviembre al Salón de la Fama del Béisbol Latino.

Colón, con 21 temporadas en las Grandes Ligas, acumulando 247 victorias, máximo ganador para un lanzador latino, ganador del premio Cy Young en el 2005 y participantes en cuatro Juegos de Estrellas, dijo que Rojas es un orgullo dominicano.

Rojas, también recibió alabanzas por sus virtudes y méritos de Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) por sus donaciones.