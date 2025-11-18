Fireball lanza campaña para "prender" la temporada de béisbol

Los fanáticos podrán acudir al Estadio Rebelde de Fireball a partir del 19 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

Con el brío que acompaña la llegada de la Liga Dominicana de Béisbol Otoño-Invernal, la marca Fireball lanzó una nueva campaña que busca conectar a las personas con el espíritu de la pelota más allá de la experiencia dentro del estadio.

Bajo el lema "Prende el juego, prende la calle", la marca dispondrá en Santo Domingo el "Estadio Rebelde", un espacio diseñado para disfrutar de los partidos con una propuesta moderna que busca cautivar a los fanáticos.

"La experiencia será como entrar a un estadio a gran escala: un entorno recreado con gradas, DJ, música en vivo, la banda oficial del estadio, pantallas gigantes para seguir el juego, espacios fotográficos de marca con el icónico dragón de Fireball y más", afirmó Mario Abreu, director general de El Catador y vocero de Fireball en el país.

Durante el lanzamiento del proyecto, el ejecutivo explicó que habrá giveaways, cubeteros y "momentos sorpresa" para mantener al máximo las emociones de los aficionados durante los partidos.

El espacio estará disponible frente al Estadio Quisqueya a partir del próximo 19 de noviembre. Para motivar a la fanaticada a participar de este proyecto, Fireball está duplicando el valor de los boletos en efectivo a quienes estén dispuestos a cambiar sus asientos tradicionales por la experiencia en el Estadio Rebelde.

"En la República Dominicana, el béisbol es el deporte más popular, y las generaciones más jóvenes están demostrando su amor por el juego mucho más allá de las paredes del estadio. Esta generación busca experiencias sociales, energía, conexión y gratificación instantánea, y eso muchas veces significa llevar la celebración a las calles, donde se conectan con el juego a través de la música, el movimiento y la comunidad que comparte su entusiasmo", expresó Abreu.

Las calles se encienden con el béisbol

Los fanáticos disfrutan los juegos en "la calle". El representante de la marca señaló que dentro del estadio unas 13,000 personas pueden disfrutar del juego al mismo tiempo, mientras que afuera 1.2 millones de dominicanos lo sintonizan en directo.

"Por cada aficionado dentro del estadio, hay casi cien afuera, listos para ´prender el juego, y prender la calle´ junto a otros apasionados como ellos. Esta generación no espera la gran jugada: ellos son la gran jugada. Se mueven más rápido, piensan más alto y viven para ese golpe instantáneo de energía que encuentran en las calles, los colmados y los bares, donde el deporte está vivo, es social y es salvaje", agregó.

Quienes deseen seguir el desarrollo de "Prende el juego, prende la calle", incluido el lanzamiento del Estadio Rebelde, pueden hacerlo a través de la cuenta de Fireball en Instagram.