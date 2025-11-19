ESPN adquirirá los derechos de MLB.TV y un paquete de juegos de mitad de semana

Freddie Freeman, jugador de los Dodgers de Los Angeles ( AFP )

Major League Baseball ha firmado nuevos acuerdos de derechos de medios por tres años con ESPN, NBCUniversal y Netflix.

Los convenios, que cubrirán las temporadas 2026-2028, ampliarán la relación histórica entre MLB y ESPN a 39 temporadas consecutivas, marcarán el regreso de NBC a la transmisión regular de juegos de MLB por primera vez en 26 años y expandirán la asociación de Netflix con MLB, pasando de la producción de contenido original a la cobertura en vivo de béisbol por primera vez.

"Los nuevos acuerdos de derechos con ESPN, NBCUniversal y Netflix nos brindan una gran oportunidad para ampliar nuestro alcance hacia los fanáticos a través de tres destinos poderosos para deportes en vivo, entretenimiento y eventos de gran impacto", dijo el comisionado de Béisbol, Robert D. Manfred, Jr.

"Tras una Serie Mundial que promedió más de 51 millones de espectadores a nivel global, estas alianzas se apoyan en el impulso creciente del béisbol, que incluye estrellas generacionales estableciendo nuevos estándares, reglas que han mejorado el juego en el campo y un aumento en métricas relevantes de participación, como audiencia, asistencia, práctica y consumo en redes sociales", agregó.

"Esperamos aprovechar las áreas únicas de experiencia que ESPN, NBCUniversal y Netflix aportan en beneficio de nuestros fanáticos", expresó.

ESPN

ESPN obtuvo los derechos para vender y distribuir MLB.TV, el servicio de streaming para juegos fuera de mercado, a través de sus plataformas digitales y de streaming.

A partir de 2026, los fanáticos podrán comprar y ver los juegos de su equipo favorito fuera de su territorio local en MLB.TV mediante ESPN. En 2025, MLB.TV estableció un récord con 19,4 mil millones de minutos vistos, superando en 34% el récord de 14,5 mil millones del año anterior.

Socio de MLB desde 1990, ESPN recibirá un paquete nacional exclusivo de 30 juegos por temporada disponible en sus canales lineales y en la app de ESPN.

Tendrá derechos para transmitir el partido del Día de los Caídos y emitirá el primer juego tras la pausa del All-Star, cuando Bryce Harper y los Filis de Filadelfia reciban a Juan Soto y los Mets de Nueva York el jueves 16 de julio.

ESPN también continuará transmitiendo el Little League Classic desde Williamsport, Pennsylvania, este año con Ronald Acuña Jr. y los Bravos de Atlanta enfrentando a Christian Yelich y los Cerveceros de Milwaukee.

Además, ESPN transmitirá más de 150 partidos fuera de mercado, uno por día, a través de su app. En 2025, Sunday Night Baseball registró su mejor temporada en 12 años, con una audiencia promedio de 1.8 millones (+21% respecto al año anterior).

ESPN también tendrá derechos para vender y distribuir, mediante su app, MLB Network y juegos locales dentro de mercado para equipos cuyos partidos sean producidos por la liga.

Los fanáticos podrán adquirir estas suscripciones de forma individual, como parte de un paquete con MLB.TV o junto a una suscripción de ESPN. Para 2026, los productos de streaming dentro de mercado seguirán disponibles en las plataformas de MLB.

"Este acuerdo, favorable para los fanáticos, nos permite mostrar el gran deporte del béisbol a nivel local y nacional, mientras priorizamos nuestro futuro en el streaming", dijo Jimmy Pitaro, presidente de ESPN.

"MLB.TV es un complemento imprescindible para los aficionados más apasionados, y se verá fortalecido por nuestro paquete nacional y los derechos locales —todo dentro de la app de ESPN".

NBCUNIVERSAL

NBCUniversal aseguró un paquete que incluye Sunday Night Baseball, Sunday Leadoff y las cuatro Series de Comodines de la Postemporada.

Este acuerdo marca la primera vez desde 2000 que MLB, NBC y Peacock presentan juegos de temporada regular y postemporada en NBC, NBCSN (el nuevo canal deportivo) y Peacock.

NBC transmitió por primera vez juegos de MLB en 1947, el año del debut de Jackie Robinson. Entre 1947 y 1989 y luego entre 1994 y 2000, la cadena fue hogar de numerosas Series Mundiales, Juegos de Estrellas y momentos icónicos de la historia del béisbol.

Sunday Night Baseball en NBC, NBCSN y Peacock seguirá siendo el único partido programado los domingos por la noche.

Algunos encuentros se transmitirán por Peacock y al mismo tiempo por NBCSN cuando coincidan con otros acuerdos. NBC y Peacock también emitirán juegos especiales en días como Opening Day y Labor Day. En 2026, el primer partido televisado por NBC será el Día Inaugural el jueves 26 de marzo: Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers.

NBCUniversal también tendrá presencia durante la Semana del All-Star. El Draft de MLB se moverá al sábado de esa semana y NBC y Peacock transmitirán la primera hora del evento, mientras que Peacock/NBCSN y MLB Network llevarán el resto.

Además, NBC y Peacock presentarán el Futures Game en el All-Star Sunday, seguido de un nuevo evento con exjugadores y celebridades transmitido por Peacock.

Peacock recuperará los derechos del Sunday Leadoff, paquete de 18 juegos que inician alrededor del mediodía cada domingo y que también se emitirá por NBCSN. Luego, MLB Network producirá la cobertura de estudio antes del Sunday Night Baseball. Peacock también ofrecerá regularmente un "Juego del Día" accesible fuera de los mercados locales.

"Estamos emocionados de darle la bienvenida de nuevo a MLB a la familia de NBC Sports", dijo Rick Cordella, presidente de NBC Sports. "No podemos esperar por el primer lanzamiento el 26 de marzo... y qué manera de empezar con el campeón defensor, Los Angeles Dodgers".

NETFLIX

Tras el éxito de varias docuseries sobre béisbol, Netflix transmitirá eventos y partidos en vivo de MLB a nivel mundial, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Japón.

Netflix abrirá las temporadas 2026, 2027 y 2028 con un juego exclusivo en la Noche Inaugural, el día previo al Opening Day tradicional. En 2026, se estrenará con los Yanquis de Nueva York —liderados por Aaron Judge— contra Gigantes de San Francisco Giants el miércoles 25 de marzo.

Netflix también transmitirá el T-Mobile Home Run Derby, la competencia de habilidades más vista en el deporte, la víspera del Juego de Estrellas. Además, llevará en vivo el MLB at Field of Dreams 2026 desde Iowa, con Mellizos de Minnesota vs Filis de Filadelfia.

Como se anunció anteriormente, Netflix ofrecerá en Japón los 47 juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en vivo y bajo demanda.

"Estamos increíblemente agradecidos por nuestra asociación con MLB", dijo Bela Bajaria, directora de Contenido de Netflix. "Comenzamos con documentales premiados que amplificaron la pasión global por el béisbol. Ahora damos el siguiente paso llevando espectáculos culturales masivos directamente a nuestros suscriptores".

Socios existentes

FOX/FS1 seguirá siendo el hogar de la Serie Mundial, Series de Campeonato y Divisionales, Juego de Estrellas, partidos regulares (principalmente sábados), el WBC y juegos especiales. TBS continuará transmitiendo Series de Campeonato y Divisionales y juegos de temporada regular los martes.

Apple TV seguirá con sus dobles carteleras de "Friday Night Baseball". MLB Network mantendrá su paquete de juegos en vivo y programas de estudio.

MLB cerró la temporada regular 2025 y la Postemporada con aumentos importantes de audiencia. La Serie Mundial registró el juego más visto en 34 años (51 millones para el Juego 7), la Serie más vista en 33 años (34 millones) y la Postemporada más vista en ocho años.

La asistencia aumentó por tercer año consecutivo y la liga registró incrementos de audiencia tanto nacional como internacional, y especialmente entre jóvenes de 17 años o menos y adultos de 18-34.