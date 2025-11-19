Gilbert Gómez fue promovido a coach de primera base de los Mets; el equipo lo anunció hoy
El actual mánager de los Tigres del Licey, fue campeón con los Brooklyn Cyclones en Clase A Avanzada
Gilbert Gómez recibió temprano su regalo de Navidad. El mánager de los Tigres del Licey fue promovido a coach de primera base de los Mets de Nueva York.
El mánager de los Tigres del Licey llevó a los Brooklyn Cyclones, filial de los Mets, al título de la Clase A Avanzada en la South Atlantic League.
El recién promovido recibe la designación a sus 33 años y 256 días.
Los Mets dieron a conocer la información esta tarde al anunciar su cuerpo de coach para la próxima temporada de Grandes Ligas.
Su hermano, José Gómez, de los Leones del Escogido y scout del equipo de Grandes Ligas, los Rays de Tampa Bay, saludó la designación de su hermano y rival en la pelota dominicana.
"El hijo de Héctor y Nuna va a ser coach de 1B y de Outfielders en Grandes Ligas de los Mets de Nueva York. Otra muestra del valor de nuestra liga de invierno y el béisbol internacional para desarrollo de nuestros coaches y personal de terreno", escribió José en un mensaje en X, minutos después de enterarse de la designación.
"Hemos completado cuerpo de coach de Grandes Ligas para 2026, escribió en un post el equipo alrededor de las 4 de esta tarde.
El cuerpo lo encabezará su mánager, nueva vez, el venezolano Carlos Mendoza.
Lo completan:
- El director de bateo de Grandes Ligas: Jeff Albert
- Coach de banca: Kai Correa
- Coach de bateo: Troy Snitker
- Coach de pitcheo: Justin Willard
- Asistente de coach de bateo: Rafael Fernández
- Asistente de coach de pitcheo: Dan McKinney
- Coach de primera base y de jardineros: Gilbert Gómez
- Coach de bullpen: José Rosado
- Coach de tercera base y de infield: Tim Leiper
- Coach de control de calidad: Danny Barnes
- Coach de receptores: J.P. Arencibia
-