Gilbert Gómez fue promovido a coach de primera base de los Mets; el equipo lo anunció hoy

Gilbert Gómez llevó a los Brooklyn Cyclones, sucursal de los Mets de Nueva York, al título de la Clase A Avanzada. ( CORTESÍA MILB )

Gilbert Gómez recibió temprano su regalo de Navidad. El mánager de los Tigres del Licey fue promovido a coach de primera base de los Mets de Nueva York.

El recién promovido recibe la designación a sus 33 años y 256 días.

Los Mets dieron a conocer la información esta tarde al anunciar su cuerpo de coach para la próxima temporada de Grandes Ligas.

We have announced the team´s complete 2026 Major League coaching staff. pic.twitter.com/weJDg91ipa — New York Mets (@Mets) November 19, 2025

Su hermano, José Gómez, de los Leones del Escogido y scout del equipo de Grandes Ligas, los Rays de Tampa Bay, saludó la designación de su hermano y rival en la pelota dominicana.

"El hijo de Héctor y Nuna va a ser coach de 1B y de Outfielders en Grandes Ligas de los Mets de Nueva York. Otra muestra del valor de nuestra liga de invierno y el béisbol internacional para desarrollo de nuestros coaches y personal de terreno", escribió José en un mensaje en X, minutos después de enterarse de la designación.

El hijo de Héctor y Nuna va a ser coach de 1B y de Outfielders en Grandes Ligas de los Mets de Nueva York. Otra muestra del valor de nuestra liga de invierno y el béisbol internacional para desarrollo de nuestros coaches y personal de terreno. https://t.co/dDcOF8fVkJ — José Gómez Frías (@JoseGomezFrias) November 19, 2025

"Hemos completado cuerpo de coach de Grandes Ligas para 2026, escribió en un post el equipo alrededor de las 4 de esta tarde.

El cuerpo lo encabezará su mánager, nueva vez, el venezolano Carlos Mendoza.

Lo completan:

El director de bateo de Grandes Ligas: Jeff Albert

Coach de banca: Kai Correa

Coach de bateo: Troy Snitker

Coach de pitcheo: Justin Willard

Asistente de coach de bateo: Rafael Fernández

Asistente de coach de pitcheo: Dan McKinney

Coach de primera base y de jardineros: Gilbert Gómez

Coach de bullpen: José Rosado

Coach de tercera base y de infield: Tim Leiper

Coach de control de calidad: Danny Barnes

Coach de receptores: J.P. Arencibia

