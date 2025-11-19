Trent Grisham aceptó la oferta calificada de 22 millones de dólares los Yankees

Trent Grisham de los Yankees de Nueva York es felicitado por sus compañeros en el dugout tras anotar con el doble de tres carreras de Anthony Volpe. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero Trent Grisham aceptó el martes la oferta calificada de los Yankees, valorada en US$22.025 millones.

Grisham, de 29 años, fue el único jugador de los Yankees en recibir la oferta, lo que representa un aumento significativo con respecto a su salario de US$5 millones la temporada pasada.

Temporada

Grisham tuvo una línea ofensiva de .235/.348/.464 en 143 juegos en el 2025, estableciendo topes personales en hits (116), carreras anotadas (87), jonrones (34), impulsadas (74), slugging, OPS (.812) y bases por bolas (82).

Te puede interesar Cody Bellinger deja a los Yankees para ser agente libre, tras rescindir el último año de su contrato

“Pienso que los turnos al bate consistentes ayudan a cualquier jugador”, dijo Grisham durante la temporada. “Yo le atribuiría la mayor parte al trabajo mental que he hecho”, agregó Grisham.

Adquirido de los Padres como parte del cambio en que envió al dominicano Juan Soto a los Yankees en diciembre del 2023, Grisham bateó .190 en 76 juegos por Nueva York en 2024.

Ganador de un Guante de Oro de la Liga Nacional en el 2020 y el 2022, Grisham es un bateador de por vida de .218 en 766 partidos con los Cerveceros (2019), Padres (2020-23) y Yankees (2024-25).

Los Yankees creen que el rendimiento de Grisham en 2025 es sostenible, como lo demuestra el hecho de haberle otorgado una oferta calificada.

“Tuvo un tremendo año para nosotros”, dijo el gerente general Brian Cashman. “Fue una de las grandes razones por las que tuvimos el nivel de éxito que tuvimos. Estaríamos felices si él aceptara y regresara”, añadió Cashman.