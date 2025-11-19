Erik González dispara hit de oro y los Leones dejaron en el terreno a los Tigres al vencerlos 5-4

Erik González, de los Leones del Escogido disparó el hit de oro para quebrar un empate a cuatro vueltas contra los Tigres del Licey en el noveno acto y dejar a los azules en el terreno, la noche del miércoles 20 de noviembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Erik González disparó un sencillo decisivo con el que quebró un empate en el noveno y los Leones del Escogido regresaron de un déficit para una victoria cinco carreras por cuatro en el Estadio Quisqueya al dejar en el terreno a los Tigres del Licey.

Los Leones perdían 3-2 al llegar al séptimo, pero marcaron dos en esa entrada y otras dos en el octavo para igualar la pizarra a cuatro carreras.

En el noveno, el dirigente Gilbert Gómez prefirió pasar de forma intencional al zurdo Jasson Domínguez para enfrentar a González en un duelo derecho contra derecho frente a Adonis Medina. La estrategia falló, al menos esta vez.

González disparó el sencillo que pasó rasante por el mismo centro del terreno y Carlos Jiménez anotó desde la intermedia la carrera de la victoria.

El Licey madrugó en la primera entrada y fabricó dos carreras aprovechando de inmediato las debilidades defensivas de los Leones.

Gustavo Núñez abrió el partido embasándose por error del campo corto Erik González, y enseguida Cal Stevenson negoció base por bolas. Ambos corredores avanzan luego de un doble robo.

Luego vino el doble de Cristhian Adames al prado central, que marcaba el 2-0 para los Tigres.

Luego de un relevo dominante de Phillips Valdez, Stephen Nogosek lo reemplazó y Mel Rojas le sacudió su tercer jonrón, después de un out, para ampliar la ventaja a tres por cero.

En el séptimo, los Leones marcaron dos vueltas contra Anderson Severino y Michael Féliz, hasta que Ulises Joaquín resolvió el complicado momento para sacar los últimos dos outs.

Severino boleó a Jorge Mateo y luego de retirar a Franchy Cordero, por ponche, fue reemplazado por Michael Féliz quien boleó a Yamaico Navaro. En un duelo entre zurdos, Sócrates Brito le dispara sencillo en conteo de 1-2 para remolcar a Mateo. En la acción quedaron hombres en las esquinas.

Frente al derecho colombiano Gio Urshela, le dispara sencillo en conteo de 3-2 para impulsar a Navarro. Fue cuando entró Joaquín para enderezar las cosas, al ponchar a Pedro Severino y retirar a Jasson Domínguez con batazo de segunda a primera.

Los Tigres respondieron con otra más en la alta del octavo. Aneurys Zabala permite sencillo de Cal Steven y luego de sacar dos outs corridos Mel Rojas dispara triple al prado central para poner el juego 4-2.

En el cierre de la entrada, Yamaico Navarro conectó un sencillo para remolcar a Erik González y a Jorge Mateo e igualar la pizarra 4-4 ante el relevista Luis Peralta, quien entró a lanzar en el episodio por Ryan Watson.