Erik González dispara hit de oro y los Leones dejaron en el terreno a los Tigres al vencerlos 5-4

Los Leones fabricaron sus cinco carreras en el último tercio del partido

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Erik González dispara hit de oro y los Leones dejaron en el terreno a los Tigres al vencerlos 5-4
Erik González, de los Leones del Escogido disparó el hit de oro para quebrar un empate a cuatro vueltas contra los Tigres del Licey en el noveno acto y dejar a los azules en el terreno, la noche del miércoles 20 de noviembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO)

Erik González disparó un sencillo decisivo con el que quebró un empate en el noveno y los Leones del Escogido regresaron de un déficit para una victoria cinco carreras por cuatro en el Estadio Quisqueya al dejar en el terreno a los Tigres del Licey.

Los Leones perdían 3-2 al llegar al séptimo, pero marcaron dos en esa entrada y otras dos en el octavo para igualar la pizarra a cuatro carreras.

En el noveno, el dirigente Gilbert Gómez prefirió pasar de forma intencional al zurdo Jasson Domínguez para enfrentar a González en un duelo derecho contra derecho frente a Adonis Medina. La estrategia falló, al menos esta vez.

González disparó el sencillo que pasó rasante por el mismo centro del terreno y Carlos Jiménez anotó desde la intermedia la carrera de la victoria.

El Licey madrugó en la primera entrada y fabricó dos carreras aprovechando de inmediato las debilidades defensivas de los Leones.

Gustavo Núñez abrió el partido embasándose por error del campo corto Erik González, y enseguida Cal Stevenson negoció base por bolas. Ambos corredores avanzan luego de un doble robo.

Luego vino el doble de Cristhian Adames al prado central, que marcaba el 2-0 para los Tigres.

Luego de un relevo dominante de Phillips Valdez, Stephen Nogosek lo reemplazó y Mel Rojas le sacudió su tercer jonrón, después de un out, para ampliar la ventaja a tres por cero.

En el séptimo, los Leones marcaron dos vueltas contra Anderson Severino y Michael Féliz, hasta que Ulises Joaquín resolvió el complicado momento para sacar los últimos dos outs. 

Severino boleó a Jorge Mateo y luego de retirar a Franchy Cordero, por ponche, fue reemplazado por Michael Féliz quien boleó a Yamaico Navaro. En un duelo entre zurdos, Sócrates Brito le dispara sencillo en conteo de 1-2 para remolcar a Mateo. En la acción quedaron hombres en las esquinas.

Frente al derecho colombiano Gio Urshela, le dispara sencillo en conteo de 3-2 para impulsar a Navarro. Fue cuando entró Joaquín para enderezar las cosas, al ponchar a Pedro Severino y retirar a Jasson Domínguez con batazo de segunda a primera.

Los Tigres respondieron con otra más en la alta del octavo. Aneurys Zabala permite sencillo de Cal Steven y luego de sacar dos outs corridos Mel Rojas dispara triple al prado central para poner el juego 4-2.

En el cierre de la entrada, Yamaico Navarro conectó un sencillo para remolcar a Erik González y a Jorge Mateo e igualar la pizarra 4-4 ante el relevista Luis Peralta, quien entró a lanzar en el episodio por Ryan Watson.

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.