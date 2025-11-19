El lanzador Antonio Jiménez sigue hospitalizado tras accidente de tránsito que dejó tres fallecidos

El lanzador dominicano de los Toros del Este, Antonio Jiménez, permanece ingresado este miércoles en un centro médico tras el accidente de tránsito ocurrido la madrugada del lunes en San Pedro de Macorís, que dejó tres personas fallecidas.

A pesar de reportes internacionales que afirmaban que Jiménez estaría "luchando por su vida" debido a fracturas en el fémur y la columna vertebral, una fuente vinculada al equipo aseguró hoy que su estado de salud es estable. "No tiene fracturas. Tobillo dislocado y algunas laceraciones", explicaron.

Versiones preliminares establecen que el accidente involucró una yipeta, que supuestamente era conducida por el también prospecto de los Gigantes de San Francisco, y dos motocicletas, causando la muerte de Alfredo García (28 años), Israel Carpio y Víctor de Jesús.

Los primeros reportes de prensa señalaban múltiples traumatismos para el lanzador, incluyendo lesiones óseas graves y laceraciones. Sin embargo, las declaraciones del equipo apuntan a un panorama menos sombrío, aunque reconocen que Jiménez perderá un tiempo considerable para recuperarse.

Las autoridades de San Pedro de Macorís investigan el siniestro, con la participación de la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito (Digesett) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).