Las Águilas en alerta: mánager advierte se quedarán sin varias de sus figuras clave

El mánager de la Águilas Cibaeñas, Luis Urueta, quien habló sobre la reestructuración que afrontará el equipo pese a su gran inicio. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas han tenido un inicio de temporada de ensueño con 16 triunfos en los primeros 19 encuentros del torneo. Han ganado 9 partido de 10 en casa e hilvanan una racha de seis triunfos al hilo.

Sin embargo, se alistan para entrar en una etapa de cambios profundos. Su mánager, Luis Urueta, reconoció que el equipo se encuentra "en el umbral de una nueva temporada", marcada por la salida inminente de varias de sus principales figuras, el fin de los contratos de importados y la entrada de jugadores que vienen desde la "liga" paralela.

El entrenador explicó que, aunque el club ha tenido un comienzo positivo, la realidad de la liga obliga a rediseñar la estructura del conjunto casi a mitad del calendario. "Todos estos muchachos jóvenes que han tenido una buena participación van a terminar en algún momento, y no muy lejano", dijo al referirse a jugadores como Angel Genao, los Rodríguez y Adael Amador, que serían detenidos por sus organizaciones.

Urueta señaló que la planificación del club ha girado alrededor de un concepto: que los jugadores que se integren lleguen en ritmo.

"Hemos enfatizado que los muchachos que vayan a entrar deben jugar la paralela y agotar una cantidad de turnos antes de reportarse. En años anteriores algunos creían que estaban listos y no lo estaban".

El dirigente confirmó que varios refuerzos ya cumplen sus últimas fechas. Mencionó a Eric Cerantola, Hunter Biggie —quien ya salió del equipo—, Mackenzie y Barnes, cuyos contratos terminan entre mediados y finales de noviembre.

"Es la misma situación en los seis equipos", pero el piloto admite que la rotación queda particularmente expuesta, al depender casi por completo de brazos extranjeros.

"En esta liga la mayoría de los abridores son importados porque te dan más tranquilidad. Vienen con fechas definidas y con un compromiso claro: jugar. El dominicano depende más de lo que decida su organización", explicó.

Las nuevas piezas ya se mueven

Frente a ese panorama, Urueta reveló que las Águilas ya comenzaron a recibir jugadores de posición y lanzadores que entrarán en diciembre o en la segunda mitad del torneo. Sin ofrecer nombres, aseguró que "hay un paquete completo" y que varios peloteros ya se encuentran en el país practicando. Entre los que mencionó están Encarnación y Perdomo, quienes ya comenzaron a trabajar en la paralela.

"El primer torneo ya pasó; ahora viene otro. No es un secreto que el campeonato se divide en etapas", comentó, resaltando que la gerencia trabaja en silencio para sostener el ritmo del equipo.

El relevo, el pilar que sostiene

Para Urueta, una de las claves de los primeros resultados ha sido el bullpen.

"Aquí todos los juegos se definen en la parte de atrás. Cuando tienes once relevistas disponibles cada noche, prácticamente se convierte en un juego de bullpen". Aun así, reconoció que necesitan aperturas más profundas para dar descanso a esa parte del cuerpo de lanzadores.

En los próximos compromisos, adelantó que la rotación estará compuesta por Barnes, Schmelzer y Stock.