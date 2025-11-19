Tabla de posiciones: Águilas firmes en primero; Licey escala al tercero y Leones empatan en cuarto

Leody Taveras es felicitado por sus compañeros de las Águilas Cibaeñas luego de disparar jonrón en el cuarto episodio contra el relevista Jorge Bautista, de los Toros del Este, la noche del martes 18 de noviembre de 2025. Las Águilas ganaron 13-6. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Las Águilas Cibaeñas se recuperaron temprano de un déficit para vencer a los Toros del Este (10-10) con marcador 13-6 para extender su racha a seis victorias y despegarse del equipo romanense, su más cercano seguidor.

Las Águilas mantienen el comando de la tabla de posiciones del torneo Juan Marichal con una ventaja de 6.5 sobre los Toros.

Los Toros marcaron tres en el primer episodio, pero en el tercero, las Águilas marcaron cinco vueltas. Otra vez los romanenses se acercaron, con dos más en el sexto y los cibaeños respondieron con tres en el cierre del capítulo y cuatro más en el séptimo.

Amplio dominio ofensivo .285 de promedio de bateo Las Águilas encabezan el promedio de bateo por equipo de la pelota otoño invernal dominicana.

La ofensiva aguilucha sigue siendo la mejor de la liga, en sus primera 19 partidos batean colectivamente .285 y tuvieron siete bateadores con hits múltiples en el encuentro.

La victoria correspondió a Pedro Payano (1-0, 2.25 ERA) en labor de relevo de una entrada en la que otorgó una base por bolas y ponchó a uno .

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 16 3 .843 - 8-2 9-1 7-2

La derrota recayó sobre el abridor de los Toros, Aaron Brooks (1-1, 0.64 ERA) que trabajó 2.2 entradas en las que permitió cuatro hits y cinco carreras inmerecidas, no otorgó bases y ponchó a dos bateadores.

Licey 3-2 Gigantes

Cal Stevenson disparó un jonrón y César Valdez le dio el respiro como abridor que necesitan los Tigres del Licey, en ruta a una victoria de tres carreras por dos sobre los Gigantes del Cibao, en el Estadio Quisqueya.

Con el triunfo, los Tigres (9-11) saltaron al tercer lugar y los Gigantes (7-12), que pierden por segunda vez corrida, se mantienen en el último lugar de la tabla.

Ganó Valdez (1-0), salvó Jean Carlos Mejía (4) y perdió Wily Peralta (1-1).

Stevenson puso delante al Licey 1-0 con un jonrón ante Peralta en el tercero.

En el séptimo par de triples corridos, uno de Sergio Alcántara y otro de Michael de la Cruz ampliaron la ventaja azul a 2-0 ante Hansel Robles. Gustavo Núñez trajo la tercera con elevado de sacrificio.

Leones 3-Estrellas 1

Grant Gavin lanzó siete entradas completas de solo un hit y los Leones del Escogido (9-12) derrotaron tres por una a las Estrellas Orientales (10-13) en el Tetelo Vargas y ambos se igualan en cuarto lugar a ocho juegos de la cima.

Aunque tienen diferencia en las marcas, la diferencia con respecto a las Águilas es la misma.

Los Leones tomaron la iniciativa cuando Erik González abrió el episodio con un sencillo y anotó luego por una jugada de selección en batazo de Héctor Rodríguez combinado con un error de José Tena.

Jorge Mateo remolcó a Rodríguez con sencillo al izquierdo para impulsar la segunda y poner el juego 2-0.

En el sexto, llegó la otra. Un triple de Erik González y elevado de Héctor Rodríguez.