Aliados y Macdougall ganan en torneo de softbol Copa Navidad Mide 2025

Los Aliados celebran luego de un triunfo en la Copa Navidad 2025 ( FUENTE EXTERNA )

Los Aliados y Constructora MacDougall salieron airosos en la última jornada del torneo de softbol Copa Navideña Mide 2025, dedicada al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD).

En la justa participan los equipos que juegan de lunes a sábado en el estadio del Mide.

Los Aliados vencieron en un maratónico partido a los Padres, 19-18. Kervi Veloz (1-0), lanzó 5.1 innings para ser el lanzador ganador, con ayuda de Edward Mateo, quien cerró el partido. Perdió Geovanny Hernández (0-2).

El triunfo lo coloca con marca de 2-2, en la cuarta posición en el standing, mientras los derrotados están 0-4 en el último lugar.

En la parte ofensiva se destacaron por los ganadores Edwin Ozorio de 4-3, un jonrón, un doble, dos anotadas y cuatro empujadas; Elizaul Matos, de 3-3, un cuadrangular y un triple, dos anotadas y cuatro empujadas; Luis Peguero de 3-2, dos cuadrangulares, anotó dos y remolcó cinco; Emilio Contreras, 3-1, una anotadas, dos empujadas; Winston Peguero, de 4-1, una anotada dos impulsadas.

Constructora MacDougall no pierde

La selectiva Constructora MacDougall ganó su cuarto partido del torneo para ponerse 4-0, liderando la tabla de posiciones.

Se impuso 8-7 al conjunto Seguridad del Metro (Cesmet), apoyado en el bateo de Víctor Cuevas que conectó su cuarto cuadrangular del torneo y remolcó dos vueltas con tres anotadas.

El triunfo fue para Miguel Araujo (3-0), como relevista en labor de tres episodios y perdió Martín Braulio Rosa (0-1),

Además de Cuevas se destacaron por los ganadores Jovito Evins, de 3-1, anotó y empujó una, un jonrón; Luis De La Cruz, de 4-1, un doble, una empujada y Anthony Oliver Abre, de 1-1, anotó y empujó una.

Luego de la jornada, el equipo de Constructora MacDougall está liderando con 4-0; Liga Boboliana en la segunda posición con 3-1, a medio juego; Enriquillana, 2-1 a un juego completo y los Aliados 2-2 a juego medio.

Siguen en el orden Cesmet, 1-3 a 2.5 juegos del primer lugar y Los Padres, 0-4, a tres juegos y medio de la primera posición.