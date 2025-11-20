Licey anuncia rotación para el fin de semana

César Valdez lanzará el viernes ante las estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey anunciaron su rotación abridora para este fin de semana en la continuación del campeonato otoño-invernal 2025-26.

El derecho importado Paolo Espino (0-0) subirá a la lomita este viernes en el primer partido de la doble cartelera que sostendrán los Tigres frente a los Toros del Este a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

Será la tercera salida para Espino, quien en sus primeros dos encuentros ha cubierto siete entradas con siete ponches.

A segunda hora (7:30 p.m.) está pautado para abrir el partido, el refuerzo zurdo Nico Tellache (0-0. 2.92). En cuatro partidos, tres de ellos como iniciador, la oposición le batea para .205 y su WHIP es de 0.97.

Cameron Gann (0-0, 3.18) será el iniciador frente a las Estrellas Orientales en el desafío del sábado en casa (7:00 p.m., estadio Quisqueya Juan Marichal). El derecho hará su cuarta apertura (cinco partidos) y los bates contrarios tienen un porcentaje ofensivo de .200 en su contra.

Valdez el domingo ante las Estrellas

En el partido del domingo, cuando el Licey devuelve la visita a las Estrellas desde las 5 de la tarde en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, será el turno para César Valdez (1-0).

Viene de lograr su victoria 28 de por vida con labor de seis entradas, tres hits permitidos y un ponche el pasado martes frente a los Gigantes del Cibao.