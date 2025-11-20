Licey anuncia rotación para el fin de semana
César Valdez el domingo ante las Estrellas
Los Tigres del Licey anunciaron su rotación abridora para este fin de semana en la continuación del campeonato otoño-invernal 2025-26.
El derecho importado Paolo Espino (0-0) subirá a la lomita este viernes en el primer partido de la doble cartelera que sostendrán los Tigres frente a los Toros del Este a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Francisco Micheli de La Romana.
Será la tercera salida para Espino, quien en sus primeros dos encuentros ha cubierto siete entradas con siete ponches.
A segunda hora (7:30 p.m.) está pautado para abrir el partido, el refuerzo zurdo Nico Tellache (0-0. 2.92). En cuatro partidos, tres de ellos como iniciador, la oposición le batea para .205 y su WHIP es de 0.97.
Cameron Gann (0-0, 3.18) será el iniciador frente a las Estrellas Orientales en el desafío del sábado en casa (7:00 p.m., estadio Quisqueya Juan Marichal). El derecho hará su cuarta apertura (cinco partidos) y los bates contrarios tienen un porcentaje ofensivo de .200 en su contra.
En el partido del domingo, cuando el Licey devuelve la visita a las Estrellas desde las 5 de la tarde en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, será el turno para César Valdez (1-0).
- Viene de lograr su victoria 28 de por vida con labor de seis entradas, tres hits permitidos y un ponche el pasado martes frente a los Gigantes del Cibao.