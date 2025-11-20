Un mes y adiós: la realidad de la Liga Dominicana de hoy

Carter Jensen participó en nueve partidos con las Aguilas Cibaeñas en la temporada de béisbol invernal dominicana 2025-26. ( FUENTE EXTERNA )

La Lidom avanza en el segundo tramo del calendario de la serie regular con una metamorfosis en la estructura de los rosters, provocada por los contratos de un mes que firman los importados, así como por los permisos limitados que reciben los prospectos dominicanos de alto calibre.

Carter Jensen, Jordan Lawlar, Griffin Conine y Jake Holton, entre otros, son importados de alta cotización que ya cumplieron sus compromisos.

Emmanuel Rodríguez dejó una grata impresión en la fanaticada aguilucha, pero los Mellizos de Minnesota solicitaron que pusiera fin a su participación. El guardabosque registró una línea ofensiva de .292/.417/.646, con cuatro jonrones y 11 remolcadas en 17 partidos.

Jensen, uno de los principales prospectos de los Reales de Kansas City, reforzó a las Águilas y participó en nueve encuentros.

Lawar vino por segundo año

Lawlar, joya del sistema de los Diamondbacks, vino por segundo año consecutivo a jugar con los Tigres del Licey y, aunque no pudo batear en 11 juegos, su partida no estuvo relacionada con su bajo desempeño.

"Después de debutar en Grandes Ligas en el último mes de la temporada y no jugar todos los días, quería venir aquí para tomar turnos extra y jugar detrás del plato", dijo Jensen a Diario Libre.

De su lado, Lawlar entiende que su juego creció en su corta estadía en el país. "Aprendí a jugar nuevas posiciones; es la primera vez que actúo en el jardín central en mi carrera. Tuve oportunidad de obtener algunas repeticiones ahí, enfocándome en crear una rutina. Esa era mi meta principal", expresó en conversación con este diario.