Los japoneses Okamoto y Takahashi son posteados en la agencia libre de MLB

Los equipos de las Grandes Ligas fueron notificados el jueves de que dos nuevas estrellas japonesas se dirigen a Estados Unidos.

El infielder Kazuma Okamoto, de los Yomiuri Giants, y el lanzador derecho Kona Takahashi, de los Saitama Seibu Lions, fueron colocados en el sistema de posting para convertirse en agentes libres de MLB por parte de sus respectivos clubes de la Nippon Professional Baseball (NPB).

Ambos jugadores podrán comenzar a negociar con organizaciones de las Grandes Ligas desde este viernes a las 8:00 a.m. ET, y tendrán una ventana de negociación de 45 días, que cerrará el 4 de enero a las 5:00 p.m. ET. Si alguno de ellos no firma antes de esa fecha, regresará a su equipo de la NPB.

Okamoto, de 29 años, suma 248 jonrones en 1,074 partidos con Yomiuri, incluyendo seis temporadas consecutivas de 30 cuadrangulares entre 2018 y 2023. Aunque una lesión en el codo lo limitó a solo 69 juegos esta última campaña, aún conectó 15 jonrones y registró una llamativa línea ofensiva de .327/.416/.598.

Considerado uno de los principales agentes libres de esta clase, según Mark Feinsand de MLB.com, Okamoto puede jugar en primera y tercera base, aunque tiene más experiencia en la antesala.

Los Gigantes piensan en Okamoto

Los Gigantes de San Francisco habían anunciado el mes pasado su intención de poner a Okamoto disponible para los equipos de las Grandes Ligas.

Takahashi, quien cumplirá 29 años el 3 de febrero, brilló con los Lions entre 2022 y 2023, registrando efectividad de 2.20 y WHIP de 1.13 en 330 2/3 entradas combinadas.

Sin embargo, dio un paso atrás en 2024 (3.54 ERA, 1.36 WHIP) mientras lanzaba solo 114 1/3 episodios. En 2025 se recuperó parcialmente con 3.04 de efectividad en 148 entradas.

Takahashi depende más de su comando que de su capacidad de ponchar, ya que no genera muchos swings fallidos. Este año solo ponchó a 88 bateadores, para una tasa de 14.3%, muy por debajo del promedio de MLB en 2025, que fue de 22.2%.

Okamoto y Takahashi se suman a los más recientes jugadores de la NPB colocados en el mercado de agentes libres de MLB. A principios de este mes también fueron publicados el poderoso bateador zurdo Munetaka Murakami y el as derecho Tatsuya Imai.