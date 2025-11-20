Gilbert Gómez destaca cómo la Lidom le ha ayudado al perfil que lo tiene como coach de los Mets

Para el nuevo coach de primera base y los jardines de los Mets de Nueva York, la principal plataforma para alcanzar esa posición ha sido la liga otoño-invernal de la República Dominicana.

Gilbert Gómez agradece a Dios, a su familia y a la organización de la Liga Nacional por el honor que le ha conferido, además de la responsabilidad que ha puesto a su cargo en la máxima expresión del béisbol.

“La liga de invierno entiendo que ha sido la plataforma que más me ha enseñado y que me ha preparado para estar donde Dios me tiene ahora mismo, que es en Grandes Ligas, pero muchos roles y muchas posiciones me ha dado el béisbol para prepararme para este momento”, dijo el manager de los Tigres del Licey.

Agregó que ser el coach de primera base de las Mets es un honor y lo toma con mucha responsabilidad, como ha tomado las otras responsabilidades en el juego que le han sido otorgadas y espera aportar al éxito del club en la próxima temporada de las Ligas Mayores.

Gómez, de quien se resalta su dominio de la analítica y estadísticas de nueva generación, era el manager de Brooklyn Cyclones, filial de los Mets en Clase A avanzada, conjunto al que condujo este año a obtener la corona de la South Atlantic League por primera vez desde que pertenecen a esta liga y por tercera ocasión en la historia de la franquicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/gilbertgomezstlucie-5934b258.jpg Gómez será coach de primera base y los jardines de los Mets de Nueva York. (FUENTE EXTERNA.)

Recorrido con los Metropolitanos

“Los Mets me han dado la oportunidad de seguir creciendo, haciendo diferentes roles…me firmaron a los 16 años, duré siete años jugando en niveles profesionales, hasta doble A. En 2018 empecé en la Liga de Verano como coach de bateo y luego de eso en diferentes roles dentro de la organización”, añadió.

Reveló que recibió la noticia a través de una llamada del manager de los Mets, Carlos Mendoza.

“Vas a estar conmigo aquí, felicidades, te ganaste el puesto, no te lo estamos dando, tú te lo has ganado”, recuerda que le dijo Mendoza y continúa con el relato.

“Estaba entrando al estadio (Quisqueya Juan Marichal), eso fue un lunes, me senté a analizar exactamente lo que estaba pasando, lo conversé con mi esposa, obviamente, todo el mundo contento, la familia contenta y ahora que sale al público comienzan a llegar los mensajes de felicitación y agradecimiento”, comparte el manager azul.

En el 2025 fue nombrado como manager para el “Breakout Game” durante la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, enfrentando a su homólogo y asistente en el Licey, Héctor Borg.

El joven capataz azul ejerció las funciones de coach de bateo y de la tercera base con la selección dominicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Todos los días es un escenario nuevo, pero este día libre (jueves) es un momento para sentarse y reflexionar sobre lo que uno ha podido hacer, no solamente lo que uno ha hecho sino las personas que han aportado para que esto esté sucediendo, que nadie lo hace solo”, agregó el técnico de 33 años.

Agradeció a sus padres por la crianza y la incidencia por hacer las cosas bien y por estar siempre a la disposición de servir, pues Dios la ha premiado con su misericordia y se contentó por la oportunidad de poder decírselo en persona.