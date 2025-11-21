Las Águilas amenazan el récord de más ganados en temporada de 50 partidos; el torneo sigue hoy

Las Águilas Cibaeñas lideran la temporada regular con marca de 17-3, superando la de los Leones de Escogido de 2025. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Para el resto de los cinco equipos alcanzar a ver a las Águilas Cibaeñas deben de mirar a las nubes. "Aya ya ya yai, estas aguilitas", como diría el legendario Papi Pimentel.

No es para menos. El despegue de este equipo en esta temporada, que al mirar sus resultados se debe a acudir a la lupa para caer en cuenta cuáles son los atrevidos que se han atrevido a contar por victoria tres de los primeros 20 duelos del mejor equipo en lo que va de temporada.

Un récord que desata júbilo de 17-3 (9-1 en casa) ha dejado muy pocas oportunidades. Hoy con tres dobles carteleras, las definiciones serán interesantes.

Y éstas han sido tan escasas, que el récord de las Águilas contra los equipos jugando por encima de .500 no existe. La razón es sencilla: nadie, al llegar a este viernes se encuentra con un récord por encima de ese porcentaje.

Lo que es peor aún es que todos están por debajo de .500. Visto desde otro lado, los Leones del Escogido (campeones nacionales) y las Estrellas Orientales desconocen lo que es una victoria contra las Águilas.

Los que sí pueden exhibirla es de una, pues ningún conjunto ha logrado vencer dos veces esta campaña a las rapaces. Toros (1-3), Tigres del Licey (1-4) y Gigantes del Cibao (1-5) son los únicos que pueden contentarse con algo del pastel dejado por los líderes del campeonato esta campaña.

¡Qué arrancada!

No se asombren. La tabla de posiciones es real. El más cercano son los Toros y llegaron al descanso de ayer a siete y medio del líder.

Es por eso que las Águilas están obligando a despolvar los récords de los mejores inicios de temporada. Y por qué no, los mejores récords de una temporada regular en temporadas de 50 partidos.

Sin ir muy lejos en el calendario, la campaña pasada los Leones comenzaron con una marca de 15-5 para llenar de asombro ese despegue con Albert Pujols como piloto.

Con ese registro, marcaban 102 carreras anotadas y 72 permitidas.

Juegos de hoy Hora Equipo Rival Estadio 4:00 p.m. Gigantes Escogido Quisqueya

No pasó mucho tiempo, pues a la siguiente temporada, el amo del torneo ha marcado 126 y permitido 87 para un enorme diferencial de carreras de +39.

E imaginen qué: los demás equipos, todos están en negativo en este tema.

Es cierto. Las Águilas perderán algunas figuras: los Rodríguez (Emmanuel y Alberto, posiblemente) y algún que otro refuerzo. En lo que eso llega, las Águilas picotean sin contemplación a sus cinco presas.

Tras la marca

En la pasada campaña, pese a su buen arranque, los Leones estuvieron cerca de quedarse fuera. necesitaron ganar algunos partidos en la parte final del calendario.

Pero el buen arranque les permitió la clasificación.

las Águilas, a falta de 30 juegos, están en camino de superar el mejor récord en campañas de 30 partidos.

El Licey de 2022-23 y los Toros de 2019-20 culminaron con 34-16. Las Águilas están justo a la mitad, Para empatar deben de ganar el aproximadamente el 56.7 por ciento y si aspiran a 35, necesitarán del 60 por ciento.

Tamaña tarea hercúlea.