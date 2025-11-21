José Álvarez será trainer de la selección dominicana en Clásico Mundial 2026

José Álvarez tiene experiencia en sus funciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Director de medicina deportiva de los Tigres del Licey, José Álvarez, desempeñará funciones en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 como trainer de la selección dominicana que competirá en ese evento.

La próxima edición del Clásico se celebrará del 5 al 17 de marzo de 2026, con República Dominicana en el "Grupo D" que tiene como sede a Miami, Florida.

Álvarez, quien forma parte del staff azul desde 2021, ha sido responsable de coordinar y supervisar los programas de salud, rehabilitación y prevención de lesiones dentro del equipo.

Su designación para el evento internacional representa un reconocimiento a su trayectoria y al nivel profesional que ha demostrado tanto en el Licey como en sus compromisos en el béisbol organizado.

El profesional de la salud cuenta con experiencia en organizaciones de Grandes Ligas, incluyendo los Boston Red Sox, Chicago Cubs y Cardenales de San Luis. Además, fue promovido por los Miami Marlins este 2025 para integrarse a su cuerpo médico de Grandes Ligas como fisioterapeuta asistente.

Su formación académica incluye estudios de fisioterapia en la Universidad Estatal de Arizona y una maestría en la Universidad Estatal de Bridgewater, en Boston.

Previamente, Álvarez fue fisioterapeuta del equipo de México durante el Clásico Mundial de Béisbol 2017.