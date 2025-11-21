×
El ex relevista de los Mets culpa a Mendoza por las lesiones de los lanzadores

Adam Ottavino entiende que el estratega venezolano no manejó de la mejor forma el pitcheo

    Expandir imagen
    El ex relevista de los Mets culpa a Mendoza por las lesiones de los lanzadores
    Carlos Mendoza dirigió a los Mets por segunda temporada en 2025. (FUENTE EXTERNA)

    Adam Ottavino criticó duramente el manejo que los Mets hicieron de sus lanzadores la temporada pasada, cuestionando el uso de relevistas por parte del manager Carlos Mendoza y los protocolos de la organización, e insinuó que los Mets no se preocuparon lo suficiente por preservar la salud de sus lanzadores.

    Tras enumerar a los lanzadores de los Mets que se lesionaron la temporada pasada, Ottavino, durante un episodio de su podcast "Baseball & Coffee" el miércoles, imploró al equipo que "mejorara".

    "Esto es vergonzoso, patético, de verdad. Si hubiera estado en el equipo el año pasado, jamás lo habría permitido", dijo. "Al menos la mitad de estos muchachos no se habrían lesionado gravemente. Los habría protegido personalmente; me habría interpuesto entre ellos y el peligro".

    "Desafortunadamente, este año nadie se atrevió a hablar con Carlos (Mendoza); solo fui yo, supongo. Así que ahí hay un pequeño problema".

    Ottavino pasó tres temporadas con los Mets, de 2022 a 2024, incluyendo una bajo la dirección de Mendoza. El exjugador de Grandes Ligas reconoció que Mendoza era un buen mánager bajo presión, pero afirmó que las cosas deben cambiar.

    Lanzador Operación
     Tylor Megill Tommy John
     Reed GarrettTommy John 
     Max KranickTommy John 
    Danny Young Tommy John 
    Dedniel Núñez
    		Tommy John 

    El que más lanzadores utilizó

    Los Mets utilizaron un récord de la MLB de 46 lanzadores durante la temporada 2025 y sufrieron lesiones de numerosos jugadores, incluidos cinco lanzadores que permanecen fuera de juego después de importantes cirugías de brazo.

    "Y si siguen por este camino, se van a joder, porque no se puede lesionar a tantos jugadores cada año", dijo Ottavino. "Ojalá esto no sea una estrategia real, porque es patética y no beneficia a los jugadores, y eventualmente la gente se dará cuenta.

    "Y es gracioso porque el año anterior presumían de mantener a los jugadores sanos, cuando no tenía nada que ver con ellos. Así que sí, estoy un poco molesto. Porque estos son jugadores que deberían estar jugando, así que me enoja".

    ¿Información?

    Ottavino continuó explicando que, en su opinión, parte del problema radicaba en la falta de información a los jugadores sobre cómo mantenerse sanos y en la presión que se ejerce sobre muchos para que jueguen incluso cuando sienten que están haciendo concesiones.

    «Creo que no tiene ni idea de lo que hace con los relevistas, cómo mantenerlos sanos o siquiera cómo preocuparse por ellos. No hay comunicación, no hay empatía, no hay tacto cuando alguien se lesiona», dijo el ex lanzador de los Mets y los Yankees.

    • Los Mets sufrieron lesiones de Tylor Megill, Dedniel Núñez, Danny Young, Frankie Montás y Reed Garrett, entre otros. Ottavino lanzó apenas 1 2/3 entradas en tres apariciones con los Yankees el año pasado.
