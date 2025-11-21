Los Leones ganan su tercer juego en línea al derrotar a los Gigantes en el primero de su doble juego

Gio Urshela (imagen del archivo del pasado día 19) remolcó dos carreras en la victoria de los Leones del Escogido 4-1 sobre los Gigantes del Cibao en el primero de un doble juego en el Estadio Quisqueya Juan Marichal este viernes 21 de noviembre de 2025. ( CORTESÍA LEONES DEL ESCOGIDO )

Los Leones del Escogido derrotaron a los Gigantes del Cibao cuatro carreras por una para así ampliar su racha victoriosa a tres y propinando la segunda del equipo francomacorisano en lo que fue el primero de dos partidos que sostendrán estos equipos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Gio Urshela remolcó dos carreras y Travis Lakins (1-0) lanzó cinco entradas de dos hits y una carrera para liderar un pitcheo escarlata que mantuvo en control al equipo con menos carreras anotadas del campeonato (73, luego del partido).

El bullpen escarlata se comportó a la altura al permitir solo un indiscutible, en un encuentro en que su rival solo conectó limpio en tres ocasiones.

El Escogido llegó al compromiso en el tercer lugar a medio juego del segundo puesto que ocupan los Toros del Este, también con una doble cartelera, ante los Tigres del Licey en La Romana.

Los Gigantes, que ganaron su encuentro anterior, se presentaron a nueve del primero, pero a uno del cuarto, empatado con las Estrellas Orientales en el quinto puesto.

Los francomacorisanos marcaron una en el primero con doble y robo de tercera de Joan Rojas y un batazo por el cuadro de Deyvison de los Santos.

El empate rojo llegó en la baja del tercero, por un doble de José Marmolejos al prado derecho, sencillo de Chadwick Tromp que lo llevó a tercera y elevado de sacrificio de Jasson Domínguez al prado izquierdo.

En el cuarto, Héctor Rodríguez y Jorge Mateo abrieron con sencillo. Después de un out, Gio Urshela pegó un doble al prado izquierdo que llevó al plato a Héctor Rodríguez y a Jorge Mateo para una ventaja 3-1.

En el cuarto llegó el jonrón de Cordero, su cuarto de la campaña, un palo que salió por el jardín de la derecha.

Jimmy Cordero tiró un noveno perfecto para conseguir su cuarto salvamento de la campaña.