Los Gigantes se recuperan en el segundo juego con triunfo 10-2 sobre los Leones

Leury García ((imagen de archivo) bateó de 2-2 y anotó tres carreras en el trunfo de los Gigantes del Cibao frente a los Leones del Escogido en el segundo de la doble cartelera de este viernes 21 de noviembre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao derrotaron 10 carreras por dos a los Leones del Escogido y se recuperaron de una derrota la misma noche en que fueron vencidos por los escarlatas en el primero de una doble cartelera, la noche de este viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El de esta noche es el primer partido en la temporada en el que los del Cibao concretan una victoria con el registro de 10 carreras.

En el primer juego, los escarlatas se anotaron el triunfo cuatro carreras por una.

Un jonrón de Jordan Díaz marcó el 2-0 en el primer episodio. Los francomacorisanos siguieron con tres más en el segundo, aprovechando un lanzamiento desviado de Diógenes Almengó con las bases llenas para que anotara Diego Hernández.

Un rodado lento del Melvin Mercedes trajo la cuarta y otro lanzamiento descontrolado del relevista se convirtió en la quinta anotada por Kenny Piper.

Díaz bateó de 5-2, anotó una y empujó tres carreras para encabezar el ataque de los macorisanos y Leury García bateó de 2-2, con tres anotadas, una impulsada y dos boletos recibidos.

Pendiente el resto de los dos partidos que están en proceso, los Gigantes, que quedaron en quinto al terminar los duelos del primer juego de la doble cartelera de la jornada de este viernes, ahora empatan con los Tigres del Licey, ambos con 9-13 y a nueve y medio del primer lugar en la cuarta posición.

Víctor López (1-0) entró por Shane Greene en el quinto capítulo y se apuntó su primera victoria de la campaña. Henry Sosa (0-1) cargó con la derrota.

Junior Lake acercó a los melenudos con un bambinazo por el jardín izquierdo para traer a Sócrates Brito en el cierre del tercero.

La respuesta cibaeña resultó más agresiva con un rally de cuatro vueltas en el cuarto episodio. Primero ante Héctor Pérez, Julio Carrera anotó por un triple de Piper al central y luego anotó por sencillo de Leury García al prado central. En la acción Mercedes se corrió a tercera y García a segunda.

Trevor Kelley se hizo cargo de la lomita y Díaz empujó su tercera del partido con línea al central para empujar a Mercedes. Nomar Mazara trajo la décima con un toque de sacrificio.