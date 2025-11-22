Las Águilas barren a las Estrellas y coquetean con boleto al round robin en noviembre

La tropa aguilucha tiene foja de 11-1 en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Antes de que termine noviembre estas Águilas Cibaeñas pueden autorizar al departamento de boletería a vender abonos para el round robin. La novena que dirige Luis Urueta luce imparable, invencible y el viernes barrió la doble cartelera a las Estrellas para extender a nueve su racha y seguir mirando al resto de la liga a distancia, con binoculares.

Con cuadrangular productor de tres vueltas de Steward Berroa y otro solitario de Adael Amador las cuyayas se impusieron 5-4 a los verdes en el Estadio Cibao para encadenar su noveno triunfo al hilo y llegar a 19 en la campaña con solo tres derrotas. El primer choque culminó 8-7.

Con ocho partidos pendientes este mes la opción de superar los 25 está abierta, esa cifra de mitad de calendario que suele representar el pase automático al round robin.

Del lado oriental, el equipo más agresivo en la agencia libre, el resultado es un jarro de agua fría. Los petromacorisanos cayeron por cuarta vez en fila y quedan en el sótano del torneo Juan Marichal con foja de 10-16.

El lanzador ganador fue Raúl Brito (2-0), el perdedor James González (0-1), mientras que el salvamento se lo acreditó Jonathan Hernández, el segundo del torneo.

Por las Águilas abrió el partido Drew Parrish, con actuación de tres episodios y dos tercios de cinco imparables, tres carreras, tres transferencias y un ponche. Fue reemplazado por Félix Ramírez (4), Brito (5), Jhordany Mezquita (6), Huáscar Ynoa (7), Oscar Rayo (7), José Cuas (8) y Hernández (9).

Por las Estrellas inició González, quien lanzó cuatro entradas y dos tercios de cinco hits, cuatro carreras, dos boletos y tres ponches. Fue sustituido por Eduarniel Núñez (5), Gerónimo Franzuá (7), Jhan Maríñez (8) y Jefry Yan (8).

Las carreras

Las Estrellas les pusieron número a la pizarra en el mismo inicio del partido producto de un sencillo de Wilín Rosario.

En el segundo episodio, los verdes lograron su segunda carrera de la noche por rodado hacia la primera base de Raimel Tapia, anotando Ismael Munguía desde la tercera.

En la parte baja de esa entrada, las Águilas descontaron con su primera vuelta por cuadrangular de Adael Amador por el jardín central.

En la tercera, las Estrellas se despegaron en el marcador con su tercera carrera del encuentro por rodado para doble matanza de Robinson Canó, anotando Josh Lester desde la tercera.

En la baja del quinto, las Águilas pasaron a tomar el control del encuentro con un rally de cuatro carreras, tres de ellas por cuadrangular de Steward Berroa por el prado izquierdo y otra más por robo del home de Juan Lagares.

En el séptimo, las Estrellas se acercaron en el marcador por jonrón de Robinson Canó por el prado izquierdo.