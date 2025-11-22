Tabla de posiciones Lidom: Águilas indetenibles con su racha y en primero; Toros firmes en segundo

Las Águilas Cibaeñas celebran una carrera en el partido de la noche del viernes 21 de noviembre de 2025 contra las Estrellas Orientales en el Estadio Cibao. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Con cuadrangular productor de tres vueltas de Steward Berroa y otro solitario de Adael Amador las cuyayas se impusieron 5-4 a los verdes en el Estadio Cibao para encadenar su noveno triunfo al hilo y llegar a 19 en la campaña con solo tres derrotas.

El primer choque culminó 8-7.

Con el doble triunfo de las Águilas y el de los Toros del Este, la tabla queda igual entre ellos con los romanenses a siete juegos y medio del lejano primer lugar de los cibaeños, pero en la parte de abajo, hubo un remeneón.

Las Estrellas perdieron su cuarto juego en forma corrida.

Posiciones al día Equipo JG JP PCT DIF. ULT 10 CASA RUTA Águilas 19 3 .864 - 9-1 11-1 8-2

Gigantes vs Leones

Los Gigantes del Cibao derrotaron 10 carreras por dos a los Leones del Escogido y se recuperaron de una derrota la misma noche en que fueron vencidos por los escarlatas en el primero de una doble cartelera, la noche de este viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El de esta noche es el primer partido en la temporada en el que los del Cibao concretan una victoria con el registro de 10 carreras.

En el primer juego, los escarlatas se anotaron el triunfo cuatro carreras por una.

Esta victoria trajo a los Gigantes al cuarto lugar, después de comenzar la jornada del viernes en el quinto puesto.

Licey vs Toros

El abridor Justin Courtney lanzó cinco entradas de apenas dos hits y Bryan de la Cruz conectó su tercer cuadrangular de la temporada para que los Toros del Este vencieran 4-2 a los Tigres del Licey y así barrer la doble cartelera que los equipos tenían programada para este viernes en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

El primer partido, los Toros lo ganaron siete carreras por seis.

El Licey pierde su tercero corrido y se van al quinto puesto, mientras los Toros se mantienen firmes en la segunda posición.

Los del Este llegaron con solo medio juego de ventaja ante los Leones, por lo que su posición estaba en juego en esta doble jornada.