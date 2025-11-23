Las Águilas someten al Escogido en el Quisqueya y llegan a 20 victorias

Julio E. Rodríguez festeja al llegar a la intermedia durante el partido que las Águilas ganaron al Escogido. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Las imparables Águilas Cibaeñas retomaron la ruta ganadora el domingo y consiguieron su triunfo número 20 de la temporada. Esta vez le tocó al Escogido ser la víctima de unas Cuyayas que en la previa de la mitad del calendario solo conocen cuatro derrotas.

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los aguiluchos se impusieron 4-1 a los Leones, apoyados en el abridor Abdiel Mendoza, quien silenció a la ofensiva escarlata con cinco entradas sin hit, y en los bates de Leody Taveras, con dos carreras empujadas, y Julio E. Rodríguez, que conectó dos dobles.

El panameño Mendoza realizó su primera apertura de la temporada y, de inmediato, entregó la salida más dominante vista hasta ahora por un abridor aguilucho. El centroamericano fue estelar: con 59 lanzamientos (36 strikes) enfrentó solo al mínimo de bateadores (15), logró cuatro ponches y solo otorgó un boleto. El nivel de control del chitreano fue tan impresionante que apenas dos bateadores pudieron sacarle la pelota del cuadro interior.

Mendoza se convirtió en el primer lanzador abridor aguilucho en obtener un triunfo en la actual temporada, que ya se acerca a la mitad de la serie regular.

Se trató de la décima victoria en los últimos 11 juegos para las Águilas, que continúan firmes en el primer puesto de Lidom con marca de 20-4. Los melenudos cayeron a 11-15, en la tercera posición.

Ganó Mendoza (1-1) y perdió Grant Gavin (3-2), con salvamento para Jeurys Familia, su cuarto de la temporada. Jonathan Hernández (6) y José Cuas (7) lanzaron sendos ceros; Richard Rodríguez (8) permitió una carrera y Familia (9) cerró el noveno.

Gavin abrió por los rojos. Se fue en el quinto tras 4.1 entradas de tres carreras, siete hits, tres ponches y un boleto. Diógenes Almengó (0.2) y Kenny Hernández (1.0) lanzaron en blanco; Francis Peña (0.1) toleró una vuelta; Stephen Nogosek (0.2), Hansel Marcelino (1.0) y Samuel Reyes (1.0) no permitieron carreras.

Por las Águilas, Taveras se fue de 4-2, con dos impulsadas; Julio Rodríguez de 4-2, con dos dobles y dos anotadas; Anthony Seigler dio un sencillo y empujó una; Steward Berroa de 5-2; José Rodríguez produjo una vuelta; Alberto Rodríguez y Ezequiel Durán pegaron un sencillo cada uno.

Por los rojos, Gio Urshela se fue de 4-2; Sócrates Brito remolcó una; Jason Domínguez, Franchy Cordero y Junior Lake dieron sendos sencillos.

Anotadas

Las Águilas anotaron dos vueltas en el cuarto capítulo. La entrada se abrió con sencillos de Taveras y Ezequiel Durán. Aunque Aderlin Rodríguez fue ponchado, Alberto Rodríguez negoció boleto para llenar las bases. Con la casa llena, José Rodríguez impulsó a Taveras con elevado de sacrificio al jardín derecho, y Anthony Seigler remolcó a Durán con un sencillo al bosque derecho para poner el partido 2-0.

La pizarra cambió a 3-0 en el quinto capítulo. Julio E. Rodríguez abrió con un doblete, avanzó a la antesala por toque de hit de Berroa y anotó gracias a un sencillo remolcador de Taveras al bosque derecho.

La cuarta carrera amarilla llegó en el séptimo inning, producto de otro doblete de J. E. Rodríguez, quien avanzó a tercera base con sencillo de Berroa y anotó con rodado de Taveras por la inicial.

Los Leones anotaron su única carrera en el octavo, tras sencillos sucesivos de Franchy Cordero y Yamaico Navarro; ambos avanzaron por wild pitch y Cordero anotó mediante rodado de Sócrates Brito por la inicial.

Hito para Lake

En el octavo episodio, Junior Lake alcanzó una marca histórica al conectar su hit número 500 en la LIDOM. Con este logro, Lake se une al selecto grupo de apenas 20 bateadores que han superado dicha cifra. Este listado de élite está encabezado por el líder histórico, el aguilucho Luis Polonia, quien mantiene el récord con 927 imparables.