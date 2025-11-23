Junior Lake llegó a 500 imparables en la Lidom, el jugador 21 que lo logra

Junior Lake llegó a 500 imparables en series regulares en la Lidom, aunque su gesta no evitó que las Águilas Cibaeñas derrotaran este domingo 4-1 a los Leones del Escogido en su primera visita contra los escarlatas esta temporada en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El imparable del veterano jugador lo convierte en el número 21 en la historia de la Liga Dominicana en lograr esa hazaña.

Asimismo, el nativo de San Pedro de Macorís persigue otras marcas particulares en temporada regular como las 300 anotadas para las que necesita solo tres más, con lo que se convertiría en el número 13 en lograrlo. También, con un cuadrangular más sería el número 16 con 40, y con otros seis robos alcanzaría las 130 estafas, apenas el quinto con esa cantidad.

Sumando todas las etapas, alcanzó las 300 empujadas (jugador 14 en lograrlo), pero tiene 688 indiscutibles (busca ser el décimo quinto con 700) y le restan dos dobles para 100 (sería el número 16). Está a 13 de alcanzar 1,000 bases (sería el onceno), le faltan 11 boletos para los 400, siendo apenas el tercero en conseguirlo, y 164 robos lo colocan a seis de los 170 para convertirse en el sexto pelotero en lograrlo.

El partido

Los santiagueros abrieron el marcador con par de rayitas frente a Grant Gavin en el cuarto inning cuando llenaron las bases con un out y un elevado de sacrificio de José Rodríguez al jardín derecho llevó al plato a Leody Taveras. Un incogible de Anthony Seigler al bosque derecho representó una más para los visitantes en las piernas de Ezequiel Durán.

En el quinto acto, también ante Gavin, Julio E. Rodríguez abrió con doble al prado derecho y luego pasó a tercera con infield-hit de Steward Berroa a la antesala para anotar con imparable de Taveras al jardín derecho. En el séptimo, otro doble de Rodríguez contra Francis Peña se convirtió en carrera.

El lanzador ganador fue Abdiel Mendoza (4-1) al presentarse en cinco episodios en blanco. Gavin (3-2) fue el lanzador derrotado al permitir tres anotaciones en 4.1 entradas. Jeurys Familia (4) consiguió el salvamento en el noveno.

Por los escarlatas, Gio Urshela, se fue de 4-2, con doble; Cordero, de 4-1, con una anotada; Lake, de 2-1, y Jasson Domínguez, de 4-1. Por las cuyayas, Taveras bateó de 4-2, con dos empujadas y una anotada, y Julio E. Rodríguez, de 4-2, con dos dobles y dos anotadas.

Luego del encuentro, los Leones tienen marca de 11-15 y las Águilas de 20-4.

El Escogido descansará este lunes para recibir a los Toros del Este el martes a las 7:15 de la noche.