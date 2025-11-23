Los Gigantes Cibao apabullan a los Toros del Este con ofensiva de 14 carreras y 18 imparables

Carlos Peguero conecta su cuadrangular número 49 en la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao (11-13) vencieron con marcador 14-6 a los Toros del Este (13-12) para su tercera victoria consecutiva en partido celebrado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Johan Rojas y Eddison Paulino comandaron la ofensiva nordestana con cuatro hits cada uno, en un ataque de 18 imparables de los ganadores, anotaron seis carreras y empujaron cinco.

Rojas bateó de 5-4, con un doble, tres anotadas y dos remolcadas, mientras que Paulino también disparó cuatro hits en cinco turnos, incluyendo un cuadrangular, tres anotadas y tres impulsadas.

Carlos Peguero se unió a la fiesta ofensiva con su jonrón número 49 en la Lidom, colocándose a uno de alcanzar a Ángel Peña y Winston "Chilote" Llenas (50) en el séptimo lugar histórico de todos los tiempos.

El estadounidense Aaron Brooks (1-2) cargó con el revés, mientras que Aidan Anderson (1-0) se acreditó la victoria con un impecable relevo de tres bateadores enfrentados en la quinta entrada.

Los más destacados

Por los Gigantes, Leurys García bateó de 5-2, con dos anotadas; Marco Hernández de 5-3, con anotada, doble y dos boletos; Peguero de 4-3, con anotada y dos remolcadas.

Por los Toros, Félix Reyes, de 4-1, jonrón y dos impulsadas; Rafael Lantigua de 2-2, cuadrangular, dos remolcadas; y Manuel Peña de 3-1, con una impulsada.

Las posiciones

Las Águilas Cibaeñas siguen en el primer puesto con 20-4; detrás están los Toros del Este (13-12), Gigantes del Cibao (11-13), Estrellas Orientales (12-16), Leones del Escogido (11-15) y Tigres del Licey (9-16).

Próximos partidos

Este lunes los Toros del Este visitarán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30 de la noche y los Gigantes del Cibao estarán en el estadio Cibao enfrentando a las Águilas Cibaeñas a partir de las siete de la noche.