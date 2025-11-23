Hensley, Anderson y Senger se unen como refuerzos del Licey

Los Tigres del Licey anunciaron la contratación de David Hensley, Shaun Anderson y Hayden Sengler como refuerzos para la continuación del torneo 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

David Hensley es un utility de seis pies seis pulgadas de estatura, 219 libras y 29 años de edad. Cuenta con experiencia de grandes ligas en tres temporadas diferentes con los Astros de Houston y los Marlins de Miami.

El nativo de San Diego, regresa al conjunto azul tras haber bateado .288 con un porcentaje de embasarse de .434 con cinco dobles, diez anotadas, seis remolcadas en 20 partidos en la serie regular la temporada pasada.

El refuerzo norteamericano viene tras un verano estelar en México donde jugó 75 partidos con Calientes de Durango y Olmecas de Tabasco. Conectó 14 jonrones, remolcó 57 vueltas, se estafó 14 bases robadas en 17 intentos y bateó .295 con un OBP de .414 y un OPS de .936.

Por su lado, Shaun Anderson es un lanzador de seis pies seis pulgadas de estatura, 228 libras y 31 años de edad.

Cuenta con seis años de experiencia como relevista en grandes ligas con seis equipos entre 2019 hasta 2025: Gigantes de San Francisco, Angelinos de Anaheim, Orioles de Baltimore, Marlins de Miami, Vigilantes de Texas, Mellizos de Minnesota y Blue Jays de Toronto.

El nativo de Florida estará en su segunda participación en la liga dominicana tras lanzar 14 entradas con efectividad de 3.21, whip de 1.14 con solo un boleto y 17 ponches con las Estrellas Orientales.

Cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos: slider (31% usg), recta de cuatro costuras (28%), cambio de velocidad (22%) y el sweeper (16%). Con su cambio generó un 40% de swing en blanco.

Finalmente, Hayden Sengler es un receptor de seis pies una pulgada, 210 libras y 28 años de edad que jugó 33 partidos en grandes ligas con los Mets de New York esta temporada.

El nativo de Ohio es reconocido por su extraordinaria defensa que lo llevó a ganar el guante de platino en ligas menores en 2023.

Su rápida reacción detrás del plato le ha ayudado a limitar el ataque terrestre rival sacando al 32% de los corredores que le han intentado robar a lo largo de su carrera. Es un buen bloqueador y posee un framing (mascoteo) sólido también detrás del plato.

Watson termina

Los tres refuerzos norteamericanos ya están en el país y estarán disponibles en el roster cuando el cuerpo técnico lo considere necesario. También se informó que el relevista Ryan Watson concluye su contrato este domingo.