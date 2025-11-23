Las Estrellas rompen su racha de derrotas ante el Licey

Raimel Tapia se convirtió en el noveno jugador en la historia de las Estrellas Orientales —y el más reciente en toda la Liga Dominicana de Béisbol— en conectar cinco hits en un partido, durante la victoria 7-3 de su equipo sobre los Tigres del Licey este sábado.

Tapia, de 31 años y nativo de San Pedro de Macorís, bateó de 5-5 con una anotada, un doble y una remolcada, castigando a cuatro lanzadores diferentes.

Sus dos primeros imparables llegaron ante Cameron Gann, en el primero y tercer episodio, ante una recta de cuatro costuras y una curva.

En el quinto conectó doble al jardín derecho frente a Ryan Watson; luego disparó hit ante un cutter de Luis Frías en el séptimo y completó la histórica jornada contra el cambio de Wander Suero.

El último jugador en lograr un 5-5 en la liga había sido Julio Carreras, de los Gigantes del Cibao, el 28 de noviembre de 2023, curiosamente ante las Estrellas Orientales.

En tanto, el primero en hacerlo por las Estrellas fue Papito Mateo, el 11 de junio de 1954 frente al Licey en el Estadio de La Normal de Santo Domingo, según el Libro de Récords de Félix García Estrella.

El récord

Luis Polonia (Águilas, 24 de noviembre de 2001) y Ramón Nivar (Escogido, 30 de noviembre de 2003), ambos contra el Licey, en Santiago y Santo Domingo, respectivamente tiene el récord de Lidom con seis hits.

Con la victoria, las Estrellas frenan una racha negativa de cuatro derrotas y consiguen su quinta victoria como visitantes, además de tomar ventaja 3-2 en la serie particular frente a los Tigres.

Oscar de la Cruz lanzó 3.1 entradas por las Estrellas, permitió cinco hits, tres carreras (una limpia) y ponchó a cuatro rivales.

La victoria fue para Jhan Mariñez (1-1), quien retiró la séptima entrada con dos ponches.

Cameron Gann toleró seis hits y tres carreras limpias, con un jonrón, en 2.2 episodios. Luis Frías cargó con la derrota (0-1) al permitir una carrera en apenas dos tercios.

Los más destacados

Por las Estrellas; Rainel Tapia bateó de 5-5, con una anotada, doble y remolcada; Ernesto Martínez Jr de 1-1; Josh Lester de 4-2, doble, remolcada y boleto; Robinson Canó de 4-1, remolcada y base por bolas.

Por Licey: Gustavo Núñez de 4-0, con anotada; Cristian Adames de 4-2; Mel Rojas Jr de 3-1, dos anotadas, remolcada y transferencia.

Ángel Ortiz de 4-1, doble, remolcada; Liover Peguero de 4-1; Luis Barrera de 2-0, remolcada y base por bolas.

Las posiciones

Las Águilas Cibaeñas se mantienen en la cima del torneo, aunque vieron cortada su racha de nueve victorias consecutivas tras caer ante los Gigantes.

Les siguen los Toros del Este (13-11), con tres triunfos seguidos; Leones del Escogido (11-14); Gigantes del Cibao (10-13); Estrellas Orientales (11-16) y los Tigres del Licey (9-15), que atraviesan una cadena de cuatro derrotas.

Este domingo las Águilas se enfrentan al Escogido en Santo Domingo (4:00 pm); Toros contra Gigantes en San Francisco de Macorís (5:00 pm) y Licey frente a las Estrellas en San Pedro de Macorís (5:00 pm)