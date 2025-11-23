×
Lidom
Lidom

Robinson Canó y las Estrellas dejan en el terreno al Licey

El conjunto azul ahora ha perdido cinco partidos al hilo

Robinson Canó conectó hit para dejar en el terreno a los Tigres del Licey en el estadio Tetelo Vargas. (FUENTE EXTERNA)

Robinson Canó conectó un sencillo al cuadro y las Estrellas Orientales (12-16) dejaron en el terreno a los Tigres del Licey (9-16) en partido celebrado en el estadio Tetelo Vargas. 

El conjunto oriental venció 5-4 al Licey, que ahora ha perdido cinco juegos al hilo y se hunden en la última posición de la tabla.

La victoria correspondió en labor de relevo a Carlos Belén (1-1, 3.68 ERA) que trabajó dos tercios de entrada con un ponche; la derrota recayó sobre el relevista zurdo Andrew Pérez (0-1, 6.75 ERA) que otorgó una base, hizo un out y permitió el hit de Canó que le dio el triunfo a los orientales.

El abridor por los ganadores fue Enny Romero, que trabajó cinco entradas de cuatro hits y una carrera limpia, otorgó una base y ponchó a cinco, por los Tigres, César Valdez trabajó 4.2 entradas en las que permitió seis hits y cuatro carreras limpias, otorgó una base y ponchó a dos. 

Los más destacados

Por los Tigres, Armando Álvarez 4-2 H2 1 CA; Luis Campusano 5-1 H4 1 CA 2 CE y Michael de la Cruz 4-2 H2 2 CE. 

Por las Estrellas, Robinson Canó 5-2 1 CE; Wilin Rosario 4-2 2 CE y José Tena 3-2 1 CA.

Próximos partidos

  • Este lunes los Toros del Este visitarán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30 de la noche y los Gigantes del Cibao estarán en el estadio Cibao enfrentando a las Águilas Cibaeñas a partir de la misma hora. 
Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.