Los Tigres del Licey despiden a su coach de bateo Edgar Varela

Los Tigres del Licey anunciaron el despido de su coach de bateo Edgar Varela este domingo al mediodía vía despacho de prensa.

El conjunto azul cayó derrotado ante las Estrellas Orientales en la jornada del sábado con marcador 7-3 y cayó a la última posición de la tabla, su línea ofensiva antes de arrancar la jornada del domingo es de .237/.323/.325, con un OPS colectivo de .648 el segundo peor de la liga.

El Licey es el equipo que menos carreras ha anotado en la campaña actual con 87 carreras en 24 partidos, para un promedio de 3.6 por juego.

Varela se desempeñó en el rol durante las pasadas cuatro temporadas a partir del 2022-23 siendo parte de los equipos que lograron el campeonato tanto en esa campaña como en la siguiente y del que llegó a la final en la pasada.

Watson y Espino terminaron

Los lanzadores Ryan Watson y Paolo Espino, concluyeron su contrato con el conjunto por esta temporada.

Watson participó en 13 partidos como relevista. Tuvo foja de 0-0 con un porcentaje de carreras limpias de 3.97, 11 ponchados y seis boletos en 11.1 entradas lanzadas.

Espino (0-0, 7.56) tuvo tres salidas como abridor. En 8.1 entradas cedió 15 imparables y siete vueltas merecidas con siete ponches y un boleto.





Próximo partido

Los Tigres enfrentan a las Estrellas en el estadio Tetelo Vargas a partir de las 5 de la tarde.