Toros logran tercer triunfo al hilo y le ganan serie particular al Escogido

Los Toros le ganaron la serie particular a los Leones del Escogido ( FUENTE EXTERNA )

José Ureña completó cinco sólidas entradas y Sandber Pimentel dió el hit de oro, para que los Toros del Este superaran por la mínima, 5-4, a los Leones del Escogido, en un reñido encuentro celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

En la octava entrada, Sandber Pimentel entró a batear como emergente y conectó un doblete por la raya del left field, suficiente para que anotara desde la inicial Yairo Muñoz y así romper el empate y colocar la pizarra 5-4.

Con la victoria, los Toros mejoran su récord a 13-11, toman dos juegos y medio de ventaja en el segundo lugar, mientras los Leones (11-14) pierden su segundo juego hilo.

El abridor taurino José Ureña (0-0, 3.27) salió sin decisión, pero completó cinco entradas, de tan sólo una carrera y un hit, otorgó dos transferencias con cinco ponches.

El pitcheo de los Toros limitó a los Leones a batear de 3-0 con corredores en posición anotadora y a dejar siete hombres en base, además de que realizaron dos outs en el plato que fueron vitales para el triunfo.

Ahora los Toros tienen 7-7 en casa y junto a las Águilas son los únicos equipos que juegan para .500 o mejor tanto en la ruta como en el hogar.

Los más destacados

Por los Toros, Sandber Pimentel de 1-1, doble y una impulsada; Félix Reyes de 4-3, triple, doble y sencillo, anotó una; Yairo Muñoz de 4-1, una empujada, una anotada; Bryan De La Cruz de 4-1, con una anotada y Rafael Lantigua de 4-1, anotó una.

Por los Leones, Jasson Domínguez de 4-2, con doble; Yamaico Navarro remolcó dos y Héctor Rodríguez de 2-1, con doble y anotada.

Las carreras

Los Leones anotaron primero luego de que Héctor Rodríguez conectó doble y anotó posteriormente con fly de sacrificio de Junior Lake para colocar el partido 1-0, en la segunda entrada.

Los Toros reaccionaron de inmediato, en la baja del tercero, con sencillo de Eloy Jiménez, remolcó a Bryan De La Cruz desde tercera; la segunda vuelta llegó en batazo de selección de Yairo Muñoz, en las piernas de Félix Reyes, y luego Eloy Jiménez se robó la antesala y en esa misma secuencia anotó por error en tiro del abridor de los Leones, Lael Lockhart, para virar el marcador 3-1.

En el sexto, los Leones se acercaron por la mínima, 3-2, por boleto con las bases llenas de Yamaico Navarro, pero los Toros una vez más tomaron dos de ventaja gracias a un passed ball donde anotó Rafael Lantigua para regresar la ventaja 4-2.

Los Leones empataron en el octavo, 4-4, con fly de sacrificio de Yamaico Navarro, y con batazo de selección con las bases llenas de Sócrates Brito.

Los Toros de inmediato anotaron, con el doble empujador de Sandber Pimentel hacia el prado izquierdo, remolcando a Yairo Muñoz desde primera para coronar el encuentro 5-4.

Próximo partido

Este domingo, los Toros viajan a San Francisco de Macorís para enfrentarse a los Gigantes del Cibao, a partir de las 5 de la tarde.