Peña, Durán y García Jr. encabezan a los 19 dominicanos “tendered” por sus equipos

Jeremy Peña proyecta recibir un salario de cerca de ocho millones de dólares ( FUENTE EXTERNA )

Jeremy Peña, Jhoan Durán y Luis García Jr. encabezan el grupo de 19 peloteros dominicanos con entre tres y cinco años de servicios a quienes sus equipos de Grandes Ligas les ofrecieron tender (contrato) antes de la fecha límite.

Gregory Santos, lanzador derecho de los Marineros, y Christopher Morel, infielder de los Rays, fueron los únicos duartianos elegibles para arbitraje que no recibieron ofertas, por lo que de inmediato pasaron a la agencia libre.

Los peloteros que fueron tendered (a los que se les ofrecerá contrato) se mantienen bajo control de sus equipos y negociarán durante los próximos meses para definir su salario correspondiente a la temporada 2026.

Si ambas partes no llegan a un acuerdo, el caso se resolverá en una audiencia de arbitraje.

Según las proyecciones del portal MLB Trade Rumors, el salario de Jeremy Peña, campocorto de los Astros de Houston, rondaría los 7.9 millones de dólares; el de Jhoan Durán, cerrador de los Filis de Filadelfia, unos 7.6 millones, y el de Luis García Jr., jugador del cuadro de los Nacionales de Washington, alrededor de 7 millones.

Los Astros de Houston además del de Peña, retuvieron los servicios de los relevistas Bryan Abreu y Enyel de los Santos, así como del receptor Yainer Díaz y del jardinero Jesús Sánchez. Houston ya intentó lograr una extensión con Peña.

Brazoban llama la atención

Huáscar Brazobán, de 36 años, es el más adulto entre los dominicanos que han calificado para la condición de “tendered” en la historia. Se proyecta que logre un acuerdo de aproximadamente 1.3 millones de dólares con los Mets de Nueva York, luego de registrar marca de 5-2 y efectividad de 3.57 en 63 entradas, con 51 imparables permitidos, dos salvamentos y 57 ponches, limitando a la oposición a promedio de .224.

El equipo con más dominicanos en esta condición son los Astros de Houston, que además de Peña mantuvieron en sus filas a los relevistas Bryan Abreu y Enyel de los Santos, al receptor Yainer Díaz y al jardinero Jesús Sánchez, adquirido en una transacción a mitad de temporada.

Completan la lista

Los demás dominicanos elegibles que permanecen con sus equipos son:

Luis Medina (Oakland)

Félix Bautista (Baltimore)

José Soriano (Angelinos)

Eduard Cabrera (Marlins)

Camilo Doval y Luis Gil (Yankees)

Oneil Cruz, Dennis Santana y Yohan Ramírez (Piratas)

Edwin Uceta (Rays)

Ezequiel Durán (Rangers)