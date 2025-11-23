Sung-mun Song entra al sistema de "posting" y buscará contrato en MLB

Sung-mun Song conectó 26 cuadrangulares en la KBO en el 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El infielder surcoreano Sung-mun Song ingresará al sistema de "posting" de las Grandes Ligas y estará disponible para negociar con los equipos de MLB desde este sábado hasta el 21 de diciembre.

Song viene de una de sus mejores campañas con los Kiwoom Heroes, en la que bateó .315, estableció marcas personales con 26 cuadrangulares y 90 carreras empujadas.

El infielder volvió a demostrar su valor como uno de los bates más consistentes de la KBO. Con 29 años, el zurdo —que juega mayormente en la tercera base— acumula promedio de .284, 80 jonrones y 454 remolcadas en nueve temporadas entre Nexen (2015, 2017-18) y Kiwoom (2019, 2021-25).

Con Corea del Sur es diferente

A diferencia del sistema japonés, cuyo período de negociación es de 45 días, los jugadores provenientes de Corea del Sur tienen una ventana de 30 días para concretar un acuerdo con algún equipo de MLB.

Según el convenio entre las Grandes Ligas y la KBO League, la tarifa de traspaso para el club surcoreano sería del 20% sobre los primeros 25 millones de dólares del contrato (incluyendo bonos u opciones ejecutadas).

El porcentaje baja a 17.5% para los siguientes 25 millones y a 15% por cualquier monto que supere los 50 millones. Además, se establece un cargo adicional del 15% sobre los bonos ganados, ajustes salariales o opciones ejercidas.