Marcus Semien es enviado a los Mets de Nueva York a cambio de Brandon Nimmo

Los Texas Rangers están finalizando un cambio que enviaría al segunda base Marcus Semien a los New York Mets a cambio del jardinero Brandon Nimmo, según informaron fuentes a Jeff Passan de ESPN.

Nimmo, quien tenía una cláusula completa de veto a cambios, aprobó la transacción, de acuerdo con reportes de Will Sammon de The Athletic.

Semien tuvo línea ofensiva de .230/.305/.364 con 15 cuadrangulares y 62 impulsadas la temporada pasada. El tres veces All-Star tiene 72 millones de dólares restantes en los últimos tres años de su contrato.

Nimmo empujó 92 carreras

Nimmo registró un OPS de .760, con 25 jonrones y un récord personal de 92 remolcadas en la campaña pasada. Le quedan cinco años y 102.5 millones de dólares en su contrato.

El movimiento se reporta dos días después de que los Rangers no ofrecieran contrato ("non-tendered") a cuatro jugadores, incluyendo al MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2023, Adolis García, y al receptor Jonah Heim.