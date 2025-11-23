×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Marcus Semien es enviado a los Mets de Nueva York a cambio de Brandon Nimmo

Nimmo conectó 25 jonrones y un récord personal de 92 remolcadas en la campaña

    Expandir imagen
    Marcus Semien es enviado a los Mets de Nueva York a cambio de Brandon Nimmo
    Marcus Semien (FUENTE EXTERNA)

    Los Texas Rangers están finalizando un cambio que enviaría al segunda base Marcus Semien a los New York Mets a cambio del jardinero Brandon Nimmo, según informaron fuentes a Jeff Passan de ESPN.

    Nimmo, quien tenía una cláusula completa de veto a cambios, aprobó la transacción, de acuerdo con reportes de Will Sammon de The Athletic.

    Semien tuvo línea ofensiva de .230/.305/.364 con 15 cuadrangulares y 62 impulsadas la temporada pasada. El tres veces All-Star tiene 72 millones de dólares restantes en los últimos tres años de su contrato.

    Nimmo empujó 92 carreras

    Nimmo registró un OPS de .760, con 25 jonrones y un récord personal de 92 remolcadas en la campaña pasada. Le quedan cinco años y 102.5 millones de dólares en su contrato.

    RELACIONADAS
    • El movimiento se reporta dos días después de que los Rangers no ofrecieran contrato ("non-tendered") a cuatro jugadores, incluyendo al MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2023, Adolis García, y al receptor Jonah Heim.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.